Textversion

16.03.2017 | 10:14 | (DiePresse.com)

Am vermutlich letzten Verhandlungstag gegen die früheren Kärntner Politiker Dörfler, Scheuch, Dobernig und Petzner sind noch Zeugenbefragungen geplant.

Mit einer Rüge für die Bestellung des beisitzenden Richters Gernot Kugi durch den Verteidiger von Kärntens Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler, Gunter Huainigg, hat am Donnerstag der voraussichtlich letzte Verhandlungstag im Untreue-Prozess um die BZÖ-Wahlbroschüre begonnen. Neben Dörfler sind seine ehemaligen Regierungskollegen Uwe Scheuch und Harald Dobernig angeklagt, dazu der Ex-BZÖ-Abgeordnete Stefan Petzner.

Huainigg bemängelte, dass eine ganze Reihe von Richtern des Landesgerichts vor Kugi als Beisitzer gereiht gewesen wären. Richter Christian Liebhauser-Karl wies die Rüge zurück, er habe im Vorfeld von allen vor Kugi gereihten Richtern schriftliche Erklärungen erhalten, warum sie am Prozess als Beisitzer nicht teilnehmen könnten. Huainigg behielt sich daraufhin vor, Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen.

Großes Publikumsinteresse

Der Schöffensenat musste am Donnerstag in einen kleineren Saal umziehen, da der Schwurgerichtssaal für den Hypo-Prozess gebraucht wurde. Das Publikums- und Medieninteresse war groß, der Saal entsprechend überfüllt. Der erste Zeuge, ein ehemaliger Mitarbeiter von Uwe Scheuch, hatte es verabsäumt, sich von der Verschwiegenheitspflicht entbinden zu lassen, auf seine Aussage wurde einvernehmlich verzichtet. Im Laufe des Vormittags waren noch zahlreiche weitere Zeugen auf der Vernehmungsliste, mit den Plädoyers von Ankläger Eberhard Pieber und den Verteidigern der vier Angeklagten wurde für den Nachmittag gerechnet. Weitere Beweisanträge, die das Verfahren noch verzögern könnten, waren vorerst nicht in Sicht. Die Urteile wurden für den Abend erwartet.

Die vier Angeklagten müssen sich vor Gericht verantworten, weil wenige Tage vor der Landtagswahl 2009 eine Werbebroschüre an sämtliche Kärntner Haushalte versendet worden ist. Die Produktion der Broschüre wurde über die Landesimmobiliengesellschaft LIG abgewickelt, die Kosten trugen diverse andere Landesgesellschaften. Laut dem Gutachter war der Werbewert für das Land aber minimal, Hauptprofiteur war das BZÖ. Oberstaatsanwalt Eberhard Pieber beziffert den Schaden mit 219.000 Euro. Während Petzner und Dobernig sowie die beiden LIG-Vorstände Rene Oberleitner und Johann Polzer Geständnisse ablegten, blieben Dörfler und Scheuch dabei, nicht schuldig zu sein.

Dörfler bekannte sich allerdings der Vorteilsnahme schuldig, er hatte 2004 bei einem Straßenbauprojekt bei der Firma, die den Zuschlag erhalten hatte, ein "Sponsoring" für Verkehrssicherheitsprojekte gefordert. Während des Prozesses weitete der Staatsanwalt nach belastenden Aussagen von Landesbeamten die Anklage gegen Dörfler auf Untreue betreffend seiner gesamten Amtszeit als Straßenbaureferent aus. Dieser Vorwurf wird in einem eigenen Verfahren abgehandelt werden, Tausende Bauakten müssen überprüft werden.