16.03.2017 | 12:05 | (DiePresse.com)

Geringere Leistungen für Kinder im Ausland? Noch steht der SPÖ-Sanktus zu den ÖVP-Gesetzesplänen aus.

Die Abfuhr der EU-Kommission für die Bestrebungen Deutschlands, die Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland an die Kaufkraft im Herkunftsland anzupassen und damit zu kürzen („Die Presse“ berichtete) sorgt in Österreich für neuen Zündstoff. Dabei gibt es im SPÖ-Klub ohnehin schon bisher Bedenken und offene Fragen zur Anpassung der Beihilfen. Am kommenden Mittwoch kommt es dazu in der SPÖ-Fraktion zu einer Aussprache.

Für die Neuregelung wird von der ÖVP Druck gemacht, was vor allem auf eine Reduktion der Zahlungen für Kinder in osteuropäischen Staaten hinauslaufen würde. Für Freitag stehen Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP, konkret zwischen dem Familienministerium und dem Bundeskanzleramt, auf Beamtenebene auf dem Programm. Es geht um die Familienbeihilfe für Kinder, die daheim bleiben, während ein Elternteil in Österreich arbeitet. Österreich hat 2015 knapp 250 Millionen Euro für insgesamt 122.000 Kinder gezahlt. Die ÖVP möchte dabei rund 100 Millionen Euro einsparen.

Deutschland wollte eine Änderung des EU-Rechts und ist damit bei der EU-Kommission abgeblitzt. Die Regierung in Berlin hat die Initiative für eine entsprechende Änderung der EU-Regeln bereits auf unbestimmte Zeit aufgeschoben, die SPD ist gegen die Regelung.

Wasser auf die Mühlen der Skeptiker

Das ist Wasser auf die Mühlen der Skeptiker auch in der SPÖ. Noch dazu, wo Österreich im Alleingang eine Reduktion der Beihilfe plant und damit ein Verstoß gegen EU-Recht droht. Denn im überarbeiteten Regierungsprogramm von SPÖ und ÖVP ist nicht von einem Solo Österreichs, sondern ähnlich wie von deutscher Seite von einer EU-Lösung die Rede. Wörtlich heißt es im Koalitionspakt: „Gleichzeitig bekennt sich die Bundesregierung im Rahmen der zuständigen Gremien auf europäischer Ebene dazu, sich für legistische Änderungen der bestehenden Regelungen einzusetzen, damit die exportierte Familienbeihilfe indexiert werden kann.“

Der Sanktus der SPÖ zu den Gesetzesplänen, die Familienministerin Sophie Karmasin noch vor dem Sommer umgesetzt sehen möchte, steht noch aus. Wie es weitergeht, dazu ist am Mittwoch eine offene Fraktionssitzung des SPÖ-Parlamentsklubs angesetzt. Dabei wird den Abgeordneten auch über den Stand der Verhandlungen berichtet.

Zwar wird nicht grundsätzlich mit einem Nein der roten Fraktion gerechnet. Bestätigt wird in der SPÖ aber, dass es bei den Abgeordneten noch Skepsis gibt und dass man sich die Klärung offener Fragen erwartet. Dazu zählen die Bedenken, dass die Reduktion der Familienbeihilfe einen „Notstand“ bei der 24-Stunden-Betreuung auslösen könnte. Die Sorge in der SPÖ ist, wie viele Pflegekräfte aus Osteuropa, vor allem aus der Slowakei und Rumänien wegbleiben, weil diese mit der Beihilfe bisher das niedrige Einkommen aufgebessert haben. Entscheidend wird auch dabei sein, was Karmasin am heutigen Freitag dem Kanzleramt über Auswirkungen einer Kürzung auf ausländische Pflegerinnen berichtet. Bundeskanzler Christian Kern hat einen drohenden Pflegenotstand zuletzt selbst bereits in den Mittelpunkt gerückt.