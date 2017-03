Textversion

16.03.2017 | 14:07 | (DiePresse.com)

Der Bundespräsident zeigt sich wie die Regierungsparteien erfreut über das Ergebnis der Wahlen in den Niederlanden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich über den Ausgang und das "pro-europäische Ergebnis" der Wahlen in den Niederlanden "sehr erfreut" gezeigt. Das Miteinander sei gestärkt und der "unheilvolle Nationalismus von den Wählern in die Schranken gewiesen" worden, hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kontaktierte den rechtsliberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte am Donnerstag persönlich per Telefon, um ihm zu seinem Wahlsieg zu gratulieren, hieß es aus Kerns Büro. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zeigte sich in einer Aussendung "grundsätzlich erfreut", dass dem "aggressiven" Rechtspopulismus eine Absage erteilt wurde, sah aber "keinen Anlass für Luftsprünge, wenn die politische Linie in den Niederlanden von einer rechtsliberalen Partei bestimmt wird". Die bisher mitregierende sozialdemokratische Partei für die Arbeit (PvdA) erlitt herbe Verluste, sie sank von 38 auf neun Sitze im Parlament.

ÖVP sieht "Bestätigung des Kurses von Sebastian Kurz"

Ingrid Korosec (ÖVP), Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, sah im Sieg Ruttes eine "eindeutige Bestätigung des Kurses von Österreichs Außenminister Sebastian Kurz".

Die FPÖ sah sich angesichts des Mandatszugewinns ihrer Fraktionskollegen im EU-Parlament, der PVV von Geert Wilders, in ihrem europakritischen Kurs bestätigt. Der Generalsekretär und Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, kritisierte die Reaktion "einiger Politiker und Medien", die von einer Niederlage von Wilders sprachen, als "Realitätsverweigerung". "Anscheinend vergessen hier einige, dass der Hauptgegner von Wilders nicht seine Umfragewerte sind, sondern die Regierungsparteien, die vom Wähler eine deutliche Watsche erhalten haben." Parteiobmann Heinz-Christian Strache ergänzte: "Bei einer derartig aufgesplitterten Parteienlandschaft muss man es erst einmal zusammenbringen, dazuzugewinnen. Und hier ist Wilders einer der Wahlgewinner."

Die Grüne Bundessprecherin und Klubobfrau, Eva Glawischnig, wertete das Wahlergebnis als "starkes Zeichen für Zusammenhalt, Optimismus und Empathie". Es zeige, dass eine pro-europäische Politik der Zuversicht und des Zusammenhalts von den Wählern honoriert werde. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament ergänzte: Die große Mehrheit der Bürger lasse sich das gemeinsame Europa von "Hetzern a la Wilders nicht zerstören". Besonders freuten sich beide über die großen Zugewinne der niederländischen GrünLinks (GL), die zehn Mandate hinzugewinnen konnte.

Ähnlich die Neos: Die niederländischen Wähler hätten ein "starkes Zeichen gegen einen rückwärtsgewandten und neo-nationalistischen Kurs gesetzt", so Parteichef Matthias Strolz via Aussendung.

Auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, zeigte sich über Ruttes Sieg erfreut, fügte aber hinzu, dass man vor dem "verstärkten Zulauf, den populistische Parteien in vielen europäischen Ländern verzeichnen, nicht die Augen verschließen" dürfe.