17.03.2017 | 12:33 | (DiePresse.com)

Während Kanzler Kern in Innsbruck referierte, wurde der Wagen, mit dem er angereist war, abgeschleppt. Das Auto gehört dem Tiroler SPÖ-Landesgeschäftsführer Dornauer.

Zu einem kleinen Zwischenfall mit dem Auto des Tiroler SPÖ-Landesgeschäftsführers Georg Dornauer ist es am Mittwochabend in Innsbruck gekommen. Dornauer brachte damit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zum Congress. Währen der Kanzler referierte, wurde der Wagen kurzzeitig abgeschleppt, bestätigte ein Sprecher der Polizei einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Freitagsausgabe). Das Auto war nämlich auf einem Taxiplatz abgestellt worden.

Er selbst habe einen Polizisten gefragt, ob es in Ordnung wäre, den Wagen am Taxiplatz stehen zu lassen, schilderte Dornauer: "Wir sind dann alle in den Congress gegangen und niemand ist beim Auto gelieben." Als er wieder zurückkam und das Fehlen seines Fahrzeugs bemerkte, klärte er das Missverständnis auf und holte sich sein Auto einfach wieder ab, so der Landesgeschäftsführer. Kern selbst scherzte nach Angaben der "TT", dass die Innsbrucker Polizei ihre Arbeit eben ernst nehme.

Anmerkung: Ursprünglich war berichtet worden, dass es sich um den Wagen des Kanzlers gehandelt habe.