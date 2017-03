Textversion

17.03.2017 | 15:38 | von Iris Bonavida (DiePresse.com)

Was machen eigentlich die Grünen? Die Partei setzt auf ihren Anti-FPÖ-Kurs – und jene Themen, die die SPÖ vernachlässigt.

Eigentlich läuft es doch gar nicht so schlecht. Zumindest lässt sich die Bilanz der Grünen in den vergangenen Jahren durchaus sehen: Da wären zum Beispiel fünf Beteiligungen an Landesregierungen, die EU-Vizepräsidentin Ulrike Lunacek. Und, wenn wir schon bei Präsidenten sind: Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Trotzdem droht den Grünen die Gefahr, bei den kommenden Nationalratswahlen nur eine geringe Rolle zu spielen. Manche in der Partei sehen aber durchaus eine Chance, wieder mehr Aufmerksamkeit zu gelangen: Indem man Themen übernimmt, die die SPÖ vernachlässigt.

Doch wieso wird man das Gefühl nicht los, dass es den Grünen derzeit an Antrieb fehlt? Das könnte gleich mehrere Gründe haben. Nummer eins: Van der Bellens Sieg kann nicht als (alleiniger) Erfolg der Grünen gesehen werden. Im Gegenteil: Im Zweifelsfall hielt sich die Partei im Wahlkampf zurück, um dem offiziell unabhängigen Kandidaten nicht in die Quere zu kommen.

Grund Nummer zwei: Die Erfolge in den Ländern liegen schon eine Weile zurück: 2013 wurde in Salzburg (die Grünen erreichten 20,2 Prozent) und Kärnten (12,1 Prozent) gewählt, 2014 in Vorarlberg (17,1 Prozent) und auf EU-Ebene (14,5 Prozent). Mittlerweile sind die Grünen auch nicht mehr die einzige Alternative zu einer Großen Koalition. Sowohl SPÖ als auch ÖVP arbeiten auch mit den Freiheitlichen zusammen.

„Die schwierigste Wahl“?

Und: Ein Problem, das die Grünen 2013 bereits hatten, könnte sich wiederholen. In den Ländern ist die Partei verhältnismäßig stark, im Bund bleibt sie aber hinter den Erwartungen. 15 Prozent wollte Parteichefin Eva Glawischnig bei der Nationalratswahl 2013 erreichen, am Ende reichte es für 12,4 Prozent. Wann auch immer nun im Bund gewählt wird: Auch dieses Mal sind die Voraussetzungen für die Grünen schwierig.

Das findet auch Karl Öllinger, Nationalratsabgeordneter der Grünen. „Es wird eine sehr schwierige Wahl für uns – wenn nicht sogar die schwierigste“, sagt er der „Presse“. „Das Match wird sich in erster Linie darauf konzentrieren, wer von den Mittelparteien als Erstes über die Ziellinie läuft.“ Aufmerksamkeit zu erhalten, werde für die restlichen Parteien dementsprechend schwierig sein.

Bei den Grünen wittert man aber eben auch eine Chance: Wenn sich die SPÖ mit Kanzler Christian Kern ein Stück weiter in der Mitte positioniert, bildet sich im linken Spektrum eine Lücke. Eine Lücke, die die Grünen nun taktisch füllen wollen.

Als Strategie will es der neue grüne Bundesgeschäftsführer, Robert Luschnik, zwar nicht verstanden wissen. Aber auch er meint: „Dass alle anderen Parteien ein Stück nach rechts rücken, bereitet uns große Sorgen.“ Die Grünen würden aber ein „klarer Garant“ für den Zusammenhalt der Gesellschaft und andere Werte stehen würden. „Wenn die SPÖ den Bereich freiwillig abgibt, dann bleiben wir selbstverständlich bei unserer Position.“ Die Partei setze jedenfalls auch in Zukunft auf Themen wie Gleichstellung, Gleichberechtigung und den Klimaschutz. Ein Alleinstellungsmerkmal sei auch, dass man eine Regierung mit der FPÖ ablehne. „In Österreich sind sonst alle Dämme in Richtung rechts gebrochen.“

Auch laut der Mandatarin Sigrid Maurer würde die SPÖ unter Kern „einen sozialdemokratischen Grundwert nach dem anderen abschaffen“. Viele Sozialdemokraten seien nach der anfänglichen Euphorie bereits „in Katerstimmung“, glaubt sie. Nachsatz: „Das auszunutzen ist unser Auftrag.“

Nicht „auf SPÖ losprügeln“

„Auf die SPÖ losprügeln“ dürfen die Grünen laut Öllinger jedenfalls auch nicht. „Das schadet uns nur selbst“, meint er. Wie soll die Partei also dann auffallen? Die „besserwisserische Pose“ sei „manchmal nicht so gut“. Und man sollte sich als ruhige Alternative gegen rechts positionieren. Ein Problem gebe es noch: „Wenn die Grünen sagen: Mit uns wird alles anders, werden Sie fragen: Und mit wem?“

Mit wem also? „Tja“, meint Öllinger. Da gebe es nicht viele Alternativen. Und das könnte die Grünen dann doch ein Stück weit „entzaubern“.