18.03.2017 | 13:37 | Oliver Pink (DiePresse.com)

Interview. Reinhold Mitterlehner verwahrt sich gegen „Maßregelungen durch den Bundeskanzler“, weist aber auch Wolfgang Sobotka in die Schranken. Sich mit der FPÖ und ihren Themen zu messen, sei richtig, sagt der ÖVP-Obmann.

Wollen wir zu Beginn über den Kanzler reden: In der ÖVP heißt es, selbst Sie seien mittlerweile genervt von Christian Kern.



Reinhold Mitterlehner: Genervt ist das falsche Wort. Aber die Konstellation ist die, dass wir eine Bundesregierung mit zwei fast gleich starken Partnern haben. Und nicht eine Alleinregierung, die eine Art Generaldirektor hat, der das Unternehmen Österreich führt. Man muss die Abstimmung und das gesamte Vorgehen partnerschaftlicher ausrichten. Und das wünschen wir uns auch vom Bundeskanzler. Dass man uns etwa bei der Präzisierung der Spielregeln für das Demonstrationsrecht ausrichtet, über das Thema reden wir nicht, das ist kein partnerschaftlicher Zugang. Oder der Zugang, dass Ressortverantwortlichkeiten nicht akzeptiert werden: Für Außenpolitik und Europa-Positionen ist der Außen- und Europaminister zuständig ist und der heißt Sebastian Kurz. Und daher kann auch nicht der Herr Leichtfried den Plan für Europa entwickeln. Im Endeffekt ist die Regierungslinie gemeinsam abzustimmen.

Und warum ist das alles so, glauben Sie?

Weil ein Teil der Inszenierung anscheinend deswegen notwendig scheint, weil der Bundeskanzler bei uns keine Richtlinienkompetenz hat wie in Deutschland und Kern ganz offensichtlich da und dort die Themen an sich ziehen will. Und was uns da noch befremdlich vorkommt: Es gibt nicht einen Erziehungsbeauftragten der Regierung, der Fehlverhalten kommentiert und Urteile trifft.

Wo tut Kern das, den Oberlehrer spielen?

In diversen Interviews zum Beispiel. Wenn er Respekt und gute Umgangsformen einmahnt.

Der Reibebaum für die SPÖ ist derzeit Wolfgang Sobotka. Hat er es nicht auch selbst darauf angelegt?

Auch wir sehen selbstverständlich die Notwendigkeit, die Sprechweise an den Erfordernissen auszurichten, die für die Regierungsarbeit unumgänglich sind. Zugleich sollten bestimmte persönliche Maßregelungen durch den Bundeskanzler in dem Zusammenhang ebenfalls nicht stattfinden. Das ist aber keine Einbahnstraße, dass wir nur vom anderen etwas fordern. Wir sind auch im eigenen Bereich bemüht, derartige Dinge anzusprechen und abzustellen.

Also auch Innenminister Sobotka wird seine Wortwahl mäßigen müssen.

In dem Zusammenhang: Ja. In der Sache stimme ich mit ihm absolut überein.

Was lernen wir aus der Niederlande-Wahl?

Es gibt zwei Tendenzen. Die eine ist: Der Peak des Populismus ist offensichtlich erreicht. Das hat schon mit Trump begonnen, weniger mit seiner Wahl als mit seinem Verhalten als Präsident. Nur Ansagen in den Medien können Politik im sachlichen Sinn nicht ersetzen. Und das Zweite ist: Die These, der Wähler geht lieber zum Schmied als zum Schmiedl, hat sich als falsch herausgestellt. Übertragen auf uns heißt das: Im Bereich Sicherheitspolitik, Integrationspolitik liegen wir in unserem Weg, uns mit den Freiheitlichen messen zu wollen, richtig. Nur haben wir die besseren Konzepte.

Das heißt, wenn man die Themen der Rechtspopulisten übernimmt, kann man ihnen das Wasser abgraben?

Es geht darum, dass man die Sorgen und Ängste der Bürger übernimmt. Und dann rechtsstaatlich ausgewogene, aber klare Lösungen anbietet. Beispiel: Sorgfältige Vorgangsweise rund um das Thema Überwachung, um Terrorismus und andere Bedrohungen zu verhindern.

Eine Erkenntnis aus den Niederlanden – und eben nicht nur von dort – ist auch, dass die Sozialdemokratie in Europa ihre beste Zeit möglicherweise hinter sich zu haben scheint. Außer in Österreich.

Der Trend trifft aber auch auf Österreich zu, wenn man sich die vergangenen Landtagswahlen ansieht. Aber man muss schon sagen: Das ist ein Problem von Volksparteien an sich in Zeiten, in denen es nichts zu verteilen gibt. Aber es ist eben auch die Zeit, den Bürgern zu erklären, was an Umstrukturierungen notwendig ist, da die anfängliche Bereitschaft hier mitzugehen, doch überschaubar ist.

Da wir bereits von Trump geredet haben: Es gibt Überlegen der Trump-Administration, eine Art Schutzzoll in Form von neuen Unternehmenssteuern für in die USA importierte Produkte einzuführen. Was würde das Exportland Österreich in diesem Fall tun?

Wenn, dann werden wir gesamthaft im Rahmen der Europäischen Union vorgehen. Sollte das wirklich umgesetzt werden, dann wäre das ein sehr unfreundlicher und den bisherigen internationalen Gepflogenheiten zuwiderlaufender Akt.

Und auch wir könnten mit Schutzzöllen reagieren?

Das wäre eine Möglichkeit. Aber es würde eine gemeinsame europäische Reaktion geben. Auch die WTO wäre dann gefordert.

Wie soll man aus der Sicht des Wirtschaftsministers mit der Türkei umgehen?

Differenziert. Man muss eine klare Orientierung haben, was Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und andere Prinzipien anbelangt. Da hat die EU eine solide Vorgangsweise entwickelt. Dennoch muss ich die Gesprächsfähigkeit im wirtschaftlichen Bereich aufrechterhalten. Das versuchen wir zu tun.

Als Wirtschaftsminister haben Sie sich auch medienwirksam für die Betreiberin eines Waxing-Studios eingesetzt, die sich vom Arbeitsinspektorat schikaniert fühlte. Nun hat sie ihr Geschäft zugemacht. Wie sehen Sie das?

Ich sehe auch das differenziert. Es gibt einige problematische Entscheidungen der Behörde. Aber: Das ist gar nicht der springende Punkt, da gibt es Rechtsmittelverfahren und anderes. Aus meiner Sicht ist es so, dass das ganze Gesetz derartige Facetten und Feinheiten aufweist, dass die Anwendung existenzielle Probleme für diese Unternehmerin verursacht hat. Da ist also anzusetzen: Sind die Normen noch praxisgerecht? Ist die Vollziehung zweckentsprechend? Um dem zu dienen, was beide wollen: Dass der Arbeitnehmer bei der Erbringung seiner Arbeit geschützt wird. Und der Unternehmer überleben und Jobs sichern kann.

Übertreibt das Arbeitsinspektorat?

Wahrscheinlich nicht. Außer dass der Eindruck entsteht, dass man recht rege kontrolliert. Es wird wohl eine korrekte Anwendung aller Vorschriften erfolgt sein. Aber allein die Häufung und Auslegung ergibt offensichtlich genug Spielraum, um jemanden, der noch dazu aufmüpfig in der Öffentlichkeit geworden ist, zu zeigen, wo der Gesetzgeber die Normen gesetzt hat.

Frage an den Wissenschaftsminister: Die Studienplatzfinanzierung mit den Zugangsbeschränkungen – wie fix ist das, was kommen sie ?

Das steht im Regierungsprogramm und soll 2019 kommen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Universitäten zukunftsorientiert weiterzuführen. Im Mittelpunkt steht nicht, dass wir jemanden beschränken wollen, sondern Ziel der ganzen Aktion ist es, die Betreuungsrelation von Studierenden zu Lehrenden so zu entwickeln, dass wir international vergleichbare Standards haben. Jetzt haben wir in manchen Fächern 1:140. Mit der Studienplatzfinanzierung streben wir einen Schnitt von 1:40 an. Wir werden damit mehr Studienabschlüsse haben und nicht weniger.

Soll die Eurofighter-Flotte stillgelegt werden?

Das ist eine Idee, die der Verteidigungsminister selbst verantworten und prüfen muss. Im Endeffekt muss die Luftraumüberwachung gesichert sein. Wenn das Verteidigungsministerium befindet, dass die Kosten nicht mehr verantwortet werden können, die dadurch entstehen, dass man wissentlich die Tranche eins, also die qualitativ schlechtere, bestellt hat, dann muss man das budgetär selbst einplanen und die Umstellung veranlassen. Das ist aber Sache des Verteidigungsminister.

Haben Sie mit Wolfgang Schüssel je darüber gesprochen, wie das seinerzeit war mit der Anschaffung?

Nein. Auch weil er im U-Ausschuss dazu ja Rede und Antwort gestanden ist.

Ist es beim Kopftuchverbot denkbar, dass man noch weiter geht und dieses generell auf alle öffentlichen Einrichtungen ausdehnt wie in Frankreich?

Unser aktueller Weg ist es, dass wir das Verbot dort realisiert sehen wollen, wo es um die Ausübung der staatlichen Hoheitsgewalt geht. Wenn jemand etwa als Beamter, als Richter oder Polizist, einer anderen Person gegenübertritt.

Ein Argument für das Kopftuchverbot war, dass es die Integration hemmt. Das würde für eine Ausweitung sprechen.

Damit haben wir weniger beim Kopftuch, sondern vielmehr bei der Burka argumentiert. Weil man da die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht nicht führen kann.

Unter Linken ist es derzeit en vogue, den Mitterlehner gut zu finden – jetzt, da Sebastian Kurz möglicherweise bald vor der Türe steht. Wie empfinden Sie denn das?

Die Frage impliziert jetzt mehreres. Ich kann Ihnen nur zur Antwort geben, dass Sebastian Kurz und ich in inhaltliche Belangen sehr koordiniert miteinander vorgehen.

Sie sind wahrscheinlich der umgänglichere Koalitionspartner für die SPÖ.

Den Eindruck möchte ich nicht befeuern. Bei allen Themen, ob es um Fremdenrecht oder die Familienbeihilfe geht, werden Sie keinen Unterschied zu Parteikollegen finden. Dass ich einen gepflegten Umgang habe und niemanden persönlich abqualifiziere, ist ebenfalls Tatsache.