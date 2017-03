Textversion

20.03.2017 | 13:17 | (DiePresse.com)

SPÖ und ÖVP wollen bis Ende März die Regierungsvorlage für das Integrationspaket fertigstellen. Bei Sanktionen, der Einbeziehung der Asylwerber und Kosten herrscht noch Klärungsbedarf.

Wie lange solle noch blockiert werden: Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich in der ORF-"Pressestunde" höchst ungehalten, dass der Koalitionspartner SPÖ den Abschluss der Regierungsvorlage über das Integrationsgesetz verzögert. "Stimmt nicht", wird im Büro von Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) versichert. Ziel sei, wie im Koalitionsabkommen vereinbart, bis Ende März fertig zu werden. Man stehe auch zu allen vereinbarten Punkten, aber "jetzt geht es darum, das Ganze legistisch sauber auf den Boden zu bringen."

Dabei spießt es sich noch bei einigen Punkten, darunter auch bei den Sanktionen, wenn jemand Integrationsmaßnahmen verweigert. Das Gesetz gilt für Asylberechtigte, susidiär Schutzberechtigte und Drittstaatsangehörige aus nicht EU-Staaten. Es gibt laufende Verhandlungen. Was ist noch offen?

Sanktionen: Der Gesetzesentwurf sieht die Verpflichtung zu Deutsch- und Wertekursen sowie zu gemeinnütziger Arbeit - ohne zusätzliches Entgelt - vor. Die ÖVP pocht darauf, dass Sanktionen wie die Kürzung der Mindestsicherung wie vereinbart kommen. Für die ÖVP hat das die SPÖ zuletzt in Frage gestellt. Nein, wird auf SPÖ-Seite betont. Es müssten aber kompetenzrechtliche Klärungen erfolgen. Denn der Bund kann nur die Grundsatzbestimmungen vorgeben. Das Armenwesen und damit die Sozialhilfe und Mindestsicherung ist aber Länderangelegenheit und damit auch Umsetzung und Ermessensspielräume bei den Sanktionen. Das Problem dabei ist, nachdem die Einigung auf eine bundeseinheitliche Lösung bei der Mindestsicherung im Herbst des Vorjahres gescheitert ist, gehen die Länder eigene Wege. Die Sanktionen müssten erst in neun Ausführungsgesetzen fixiert werden - und könnten daher auch unterschiedlich ausfallen.

Gemeinnützige Arbeit: Dazu besteht künftig ebenfalls eine Verpflichtung. Diese kann im Rahmen eines "Arbeitstrainings" als Teil des ebenfalls neuen Integrationsjahres von Asylberechtigten und Asylwerbern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit - ohne zusätzliches Entgelt - bei Zivildienstorganisationen absolviert werden, weil es für Betroffene ohne Mindestsicherung oder die Asyl-Grundversorgung gibt. Die ÖVP hat die Befürchtung, dass der Koalitionspartner daneben aber ein eigenes Beihilfensystem aufbauen möchte, was die SPÖ aber vehement bestreitet.

Asylwerber: Auf Wunsch der SPÖ ist das Integrationsjahr nicht nur für Asylberechtigte, sondern auch für Asylwerber, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als anerkannte Flüchtlinge in Österreich bleiben werden, nach dem Motto "Integration von Anfang an" vorgesehen. Damit kommen Tausende zusätzliche Personen dazu, was bei den Kosten wie auch bei der Umsetzung Probleme schafft, wie bereits das Arbeitsmarktservice (AMS), das für die Abwicklung federführend zuständig ist gewarnt hat. Die Folge: Für Asylwerber wird das Integrationsjahr nun erst ab Anfang 2018 statt ab September 2017 stufenweise anlaufen.

Kosten: Sowohl der Rechnungshof als auch die Länder haben beklagt, dass auf die Bundesländer nicht näher angeführte Kosten und auch durch die Umsetzung vom Bund vorgeschriebenen Sanktionen zukommen. Im Integrationsressort wird dem entgegengehalten, es werde keine Mehrkosten geben, wenn Betroffene die Integrationspflichten verweigern, würden die Kosten sogar sinken. Zweiter Zankapfel: Das Finanzministerium will zu den mit 137 Millionen Euro bezifferten Ausgaben für die Integration lediglich 57 Millionen extra zahlen, weil bisher bereits 80 Millionen für die Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten zur Verfügung standen.

Verhüllungs-und Burka-Verbot: Dieses war bei den Verhandlungen am Freitag noch kein Thema. Kurz bleibt dabei, dass das Verhülllungsverbot an öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden kommt. Duzdar steht dazu, es geht aber noch um die genaue legistische Formulierung. Geklärt ist inzwischen, dass das Verbot auf Wunsch des Innenministeriums zwecks Einschulungen der Beamten statt mit 1. Juli 2017 erst im September im Kraft treten soll.

Koranverteilung: Das Integrationspaket ist ein Sammelgesetz, das auch die Beschränkung des Verteilens des Korans durch Salafisten vorsieht. Die Behörden können künftig überprüfen, ob die Aktion gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstößt und müssen diese bei einer Gefährdung untersagen. Nach dem Entwurf von Kurz ist das in der Straßenverkehrsordnung geregelt, die SPÖ möchte die Regelung im Sicherheitspolizeigesetz festschreiben.(Red.)