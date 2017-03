Textversion

20.03.2017 | 15:33 | (DiePresse.com)

Gegen den bisherigen Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Buch ermittelt das Landeskriminalamt.

Der Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Buch (Bezirk Schwaz), Otto Mauracher, ist nach Kritik an Grundstückskäufen seiner Ehefrau zurückgetreten. Seinen Entschluss gab Mauracher am Montag gegenüber den Bezirksblättern bekannt. Die Frau des Ortschefs soll laut Medienberichten drei Baugründe zu einem äußerst günstigen Preis erworben haben, nachdem sie von der Gemeinde in Bauland umgewidmet wurden.

Inzwischen nahm in der Causa auch das Landeskriminalamt (LKA) nach einer anonymen Anzeige Ermittlungen "wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung" auf, sagte ein Polizeisprecher der APA. Konkreter wollte der Sprecher nicht werden, es käme "die eine oder andere strafbare Handlung" in Betracht. Unter anderem werde auch ein Betrugsverdacht geprüft. In einigen Tagen werde das LKA dann der Staatsanwaltschaft einen Anlassbericht vorlegen.

Die Frau des zurückgetretenen Bürgermeisters soll laut "Tiroler Tageszeitung" in den Jahren 2009, 2012 und 2015 drei Baugründe um 23 Euro,100 Euro sowie um 130 Euro pro Quadratmeter gekauft haben. Immobilienexperten bezifferten die Quadratmeterpreise aber mit 200 bis 300 Euro. Die Gemeinde habe zudem bei zwei Grundstücksverkäufern, die an die Bürgermeister-Gattin veräußert haben, selbst mehrere Grundparzellen für leistbares Wochen zum fast identen Preis erworben bzw. ist als Mittlerin für eine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft aufgetreten.

Mauracher beteuerte indes, dass sämtliche Kaufverträge ordnungsgemäß zustande gekommen seien. Bei den betroffenen Grundstücken handle es sich um private Gründe, der günstige Preis hätte auch für andere mögliche Käufer gegolten, erklärte er gegenüber dem ORF Tirol. Er trete "zum Schutz" seiner Familie zurück und sei nicht mehr bereit, diese und sich selbst "auf übelste Weise beschmutzen und bedrohen zu lassen".