20.03.2017 | 18:04 | Von Martin Fritzl (Die Presse)

Außenminister Sebastian Kurz will eine „Einwanderung ins Sozialsystem“ verhindern. Unter welchen Voraussetzungen EU-Bürger Mindestsicherung und Notstandshilfe erhalten und wie realistisch eine Änderung wäre.

Wien. Außenminister Sebastian Kurz will, dass EU-Bürger erst nach fünf Jahren Aufenthalt einen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Konkret sprach Kurz dabei die Mindestsicherung und die Notstandshilfe an. Damit solle eine „Einwanderung ins Sozialsystem“ verhindert werden. Der Koalitionspartner SPÖ lehnt den Vorstoß ab, man wolle jetzt das erneuerte Regierungsprogramm umsetzen. Aber: Welchen Anspruch auf Sozialleistungen haben EU-Bürger überhaupt?

1 Wann haben EU-Bürger Anspruch auf die Mindestsicherung?

Nicht-EU-Bürger können erst nach fünf Jahren um Mindestsicherung ansuchen (Ausnahme: Asylberechtigte sind mit Staatsbürgern gleichgestellt). Aber auch EU-Bürger können sich nicht einfach in Österreich niederlassen und Sozialhilfe beantragen. Voraussetzung für den Anspruch auf Mindestsicherung ist die Erwerbstätigkeit. Wer arbeitet und weniger als 838 Euro verdient, kann eine Aufstockung auf den Mindestsicherungssatz beantragen.

Was aber passiert, wenn EU-Bürger ihren Job verlieren? Haben sie schon einen Monat gearbeitet, dann bleibt die „Erwerbstätigeneigenschaft“ für sechs Monate erhalten, für diese Zeit kann auch Mindestsicherung beantragt werden. Bei mehr als einjähriger durchgängiger unselbstständiger Beschäftigung besteht das Recht auf Mindestsicherung unbefristet für die Dauer des Aufenthalts in Österreich.

Zahlen darüber, wie viele EU-Ausländer nach kurzem Aufenthalt Mindestsicherung beziehen, existieren nicht. In Wien haben im Vorjahr 17.730 EU-Ausländer die Sozialleistung erhalten, es ist allerdings nicht bekannt, wie lange sie schon in Österreich waren.

2 Wann haben EU-Bürger Anspruch auf Notstandshilfe?

Da unterscheidet die Rechtslage nicht zwischen Österreichern und EU-Bürgern. Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld gibt es nach einem Jahr Beschäftigung innerhalb der vergangenen zwei Jahre (für Unter-25-Jährige: 26 Wochen). Der Anspruch besteht – je nach Beschäftigungsdauer – für einen Zeitraum von 20 bis 52 Wochen. Danach besteht ein Anspruch auf Notstandshilfe (95 Prozent des Arbeitslosengeldes), wobei in dem Fall auch das Einkommen des Partners berücksichtigt wird.

Somit können EU-Bürger frühestens nach eineinhalb Jahren Aufenthalt Notstandshilfe bekommen – außer sie kommen aus einem Land, mit dem Österreich ein Abkommen zur Arbeitslosenversicherung abgeschlossen hat. Dann kann auch Beschäftigung im Ausland für die Anwartschaft berücksichtigt werden.

3 Lassen sich diese Regeln so einfach ändern?

Das sei „völlig ausgeschlossen“, glauben EU-Rechtsexperten wie Peter Hilpold von der Uni Innsbruck. Die Rechtslage sei sehr klar, änderbar sei das nur mit Mehrheit im EU-Parlament und einer qualifizierten Mehrheit im Rat.