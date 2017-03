Textversion

27.03.2017 | 16:03 | (DiePresse.com)

Innenminister Sobotka unterstützt den Vorstoß von Verteidigungsminister Doskozil. Allerdings müsse Kanzler Kern den Ausstieg in Brüssel beantragen.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wollen einen kompletten Ausstieg aus dem Flüchtlings-Umverteilungsprogramm der EU. Doskozil kündigte am Montag an, er werde noch am gleichen Tag einen entsprechenden Entwurf für einen Ministerratsbeschluss an die ÖVP übermitteln, der Ausstieg könnte dann am Dienstag in der Ministerratssitzung beschlossen werden. "Wir stimmen dem inhaltlich voll zu und sind einverstanden", hieß es dazu aus Sobotkas Büro. Der Innenminister hatte zuvor erklärt, Österreich werde den Umverteilungsprozess starten, da der Europäische Rat dreimal dazu aufgefordert habe.

Daher müsse auch festgehalten werden, dass Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) den Ausstieg bei der EU-Kommission und dem Europäischen Rat in Brüssel beantragen müsse, hieß es aus Sobotkas Büro. Sobotka beruft sich dabei auf die internationale Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper. Eine allfällige Aussetzung von Relocation bedarf eines Vorschlags der Europäischen Kommission, eines Ratsbeschlusses und einer Anhörung des Europäischen Parlaments, erklärte der auf Europarecht spezialisierte Florian Schuhmacher von DLA Piper. "De facto kann ein solcher Prozess nur auf Ebene der Regierungschefs eingeleitet werden."

Bundeskanzler Kern müsste demnach auf Basis eines nationalen Ministerratsbeschlusses den Ausstieg bei der EU-Kommission anregen. Kommt es dazu nicht, ist der Innenminister "rechtlich verpflichtet, die für Österreich bindenden Beschlüsse des Rates umzusetzen. Bei Verstoß droht ein Vertragsverletzungsverfahren", so Schuhmacher.

"Italien musste weitaus weniger Belastung stemmen"

Doskozil begründete seinen Vorstoß damit, dass Österreich angesichts der hohen Zahlen an Asylverfahren seinen Beitrag bei der Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland bereits "übererfüllt" habe. Der Schritt wäre aus seiner Sicht auch rechtlich gedeckt. Der Beschluss des Rates der EU zur Umverteilung sei im September 2015 unter der Prämisse des Grundsatzes der Solidarität und gerechten Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU gefasst worden, sagte Doskozil. Der Blick auf die Statistik zeige aber, dass Italien in den Jahren 2015 und 2016 "weitaus weniger Belastung" stemmen musste als Österreich: Pro Million Einwohner wurden in Österreich 4587 Asylanträge gestellt, in Italien 1998. Außerdem sei man bei Beschluss des Umverteilungs-Programms davon ausgegangen, dass das Dublin-System funktioniert, und dass es keine Schleppungen gibt. "Das ist beides nicht der Fall", so der Minister. Diejenigen Flüchtlinge, die sich eigentlich in Italien aufhalten müssten, "stehen bei uns im Asylverfahren", verwies er auf die illegalen Weiterreisen.

Zu spät komme dieser Schritt nicht, sagte Doskozil auf Nachfrage. Laut dem EU-Beschluss müsse jeder Staat quartalsmäßig bekannt geben, wie viele Flüchtlinge er übernimmt und dafür die notwendigen Informationen liefern. Und Österreich könne die Gründe dafür angeben, warum keine Flüchtlinge mehr übernommen werden.