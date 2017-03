Textversion

27.03.2017 | 18:07 | von Iris Bonavida (Die Presse)

Die Jugend bleibt bei ihrer Linie, die Partei entscheidet über ihren Rauswurf. Wieso sich ein zweiter Blick auf den internen Konflikt lohnt. Eine Analyse.

Die Formel ist alt, aber noch immer gültig: Jugendorganisation plus Kritik an Parteichef ergibt mediale Aufmerksamkeit. Kommt auch noch eine Rücktrittsforderung hinzu, ist eine prominente Schlagzeile meistens sogar sicher. Trotzdem ist der Konflikt unter den Grünen einen zweiten Blick wert.

Vergangene Woche wandte Flora Petrik die eingangs beschriebene Gleichung an: Die Chefin der Jungen Grünen forderte Eva Glawischnig in einem offenen Brief auf, ihren Posten als Obfrau der Bundespartei aufzugeben. Glawischnig habe „nicht das Feuer und den Enthusiasmus“, die die Bewegung nun brauche. Dazu folgte eine lange Erklärung zum eigentlichen Anstoß der Kritik: ein Konflikt unter grünen Studentenvertretern, in den sich die Grünen einmischten.

Man muss also den Konflikt zwischen Jungen und „Erwachsenen“ Grünen, der derzeit schwelt, nicht überbewerten: Die Parteijugend formuliert ihre Aussagen oft bewusst harsch, um in der öffentlichen Debatte vorzukommen. Das kennt man nicht nur von den Jungen Grünen, auch die Sozialistische Jugend forderte den ein oder anderen SPÖ-Chef schon zum Abdanken auf. Allein die JVP musste in der jüngsten Vergangenheit nicht zu drastischen Mitteln greifen, weil die Meinung ihres Chefs (also Sebastian Kurz) oft ohnehin schon Parteilinie ist.

Doch bei den Grünen steht der aktuelle Streit einerseits stellvertretend für eine Unzufriedenheit in manchen Teilen der Partei, andererseits könnte sich die Krise unter Umständen doch noch negativ auswirken.

Ultimatum bis Freitag

Worum geht es in der Debatte aber genau? 2015 spalteten sich in Linz und Graz Studierende von der Grünen Studentenfraktion, der Gras, ab. Die Jungen Grünen wollen bei den kommenden ÖH-Wahlen die neue Fraktion unterstützen. Glawischnig wollte dies laut Petrik mit Druck und Erpressung verhindern. Der Parteivorstand widersprach den Vorwürfen vehement.

Was folgte, war ein Konflikt via Aussendungen und (sehr) langen Facebook-Beiträgen. Die Kurzfassung: Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik stellte den Jungen Grünen ein Ultimatum. Bis 31. März müssen sie alle Aktionen gegen die Gras einstellen. Ansonsten würde man ihnen die Anerkennung als offizielle Jugendpartei entziehen. Der EU-Mandatar Michel Reimon verkündete, dass man sich „juristisch wehren“ könnte, falls Studierende inoffiziell mit dem Grünen Markennamen antreten.

Und Petrik? Sie plant für Ende der Woche einen „Perspektivabend“ – auch Glawischnig könne mitdiskutieren, sagt sie der „Presse“. Aber die neue Studentenfraktion „werden wir weiterhin unterstützen“. Sollten die Jungen Grünen tatsächlich ausgeschlossen werden, „macht die Partei genau das, was wir ihnen vorwerfen“. Also: kritische Stimmen ausgrenzen und einen „kleinen, unterdrückbaren Kreis“ unterstützen. Die Partei müsse sich allgemein öffnen. Im Hofburg-Wahlkampf „haben sich viele Leute engagiert“. Man habe angekündigt, sie zu integrieren. „Am Ende haben sie es nicht einmal versucht.“

Keine Namen

Glawischnig sei nicht mehr die richtige Chefin für die Bewegung, glaubt Petrik. Wer aber dann? „Die logische Nachfolgerin ist ihre Stellvertreterin, Ingrid Felipe (Tiroler Vize-Landeshauptfrau, Anm.).“ Ob sie aber deswegen die bessere Kandidatin wäre, wisse Petrik nicht. Auf einen Namen will sie sich nicht festlegen.

Was sagt dieser Konflikt aber nun über die Situation der Grünen aus? Von einer österreichweiten Obfraudebatte ist man zwar noch weit entfernt. Und trotzdem: Die Jungen Grünen sprechen das aus, was sich einige in der Partei denken: dass eine geeignete Strategie fehle, um in der kommenden Nationalratswahl Wähler zu gewinnen. Und dass die Parteispitze zu wenig auf ihre eigene Basis höre.

Sollte die Partei tatsächlich ihrer Jugendorganisation die Unterstützung (und Fördergelder) entziehen, wäre es zumindest nicht hilfreich für den kommenden Wahlkampf: Immerhin besteht die Jugendorganisation aus 4000 Mitgliedern, rund 800 davon aktive Wahlkampfhelfer.

Auch wenn unklar ist, wie viele Jungen Grünen mit Petrik auf einer Linie sind: Einer Partei, die ihren Fokus auf junge Wähler legt, nützt auch eine breite Jugendorganisation.