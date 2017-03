Textversion

28.03.2017 | 11:56 | (DiePresse.com)

Thomas Stelzer wird Josef Pühringer nachfolgen und sich beim Parteitag der Wahl der rund 1000 Delegierten stellen. Pühringer wird Ehrenobmann.

Nach dem Wechsel an der Spitze der ÖVP Niederösterreich am vergangenen Wochenende steht am Samstag die Hofübergabe in der oberösterreichischen schwarzen Landespartei an. Thomas Stelzer wird Josef Pühringer nachfolgen und sich beim Parteitag am 1. April im Linzer Design Center der Wahl der rund 1000 Delegierten stellen. Auf dem LH-Sessel nimmt er erst am 6. April Platz. Pühringer wird Ehrenobmann.

Bei der Landesparteikonferenz war Stelzer einstimmig als Pühringer-Nachfolger nominiert worden, beim Parteitag gibt es keinen Gegenkandidaten. ÖVP-interne Querelen wie der Schlagabtausch mit dem einst selbst als Kronprinz gehandelten Wirtschaftslandesrat Michael Strugl oder der Aufschrei der Frauen angesichts einer männlichen Landesregierungsriege scheinen beigelegt. Dennoch liegt die Latte für Stelzer hoch: Sein Vorgänger hatte im Oktober 2014 satte 99,4 Prozent der Stimmen bekommen, 2009 waren es sogar 100 Prozent. Pühringer, der sich nach 22 Jahren aus Amt und Würden verabschiedet, legt den Delegierten in der Einladung zum Parteitag die Wahl seines sorgfältig aufgebauten Kronprinzen schriftlich ans Herz: "Er ist der Richtige für diese Aufgabe."

Stelzer hält Grundsatzreferat

Der 40. Ordentliche Landesparteitag wäre eigentlich erst 2019 fällig gewesen, durch Pühringers Abgang wurde er auf den 1. April dieses Jahres vorgezogen. Es geht nur um Personalia, Leitanträge stehen nicht auf der Agenda. Zentraler Programmpunkt ist ein Grundsatzreferat Stelzers.

Als Gäste werden Bundesparteichef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, selbst ein Oberösterreicher, Außenminister Sebastian Kurz sowie Innenminister Wolfgang Sobotka, Familienministerin Sophie Karmasin, Generalsekretär Werner Amon und der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf erwartet. Auch der niederösterreichische LH Erwin Pröll sowie seine designierte Nachfolgerin und frisch gebackene niederösterreichische ÖVP-Obfrau Johanna Mikl-Leitner sollen kommen.

Zu wählen gilt es am Samstag auch die Riege der Obmann-Stellvertreter. Wer das sein wird, war vorerst noch nicht bekannt. Stelzer hatte bisher eine bevorzugte Position als "Erster Stellvertreter" inne. Weitere Vizes sind derzeit Nationalratsabgeordnete Claudia Durchschlag, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, Wirtschaftsbund-Landesobfrau Doris Hummer, Klubchefin Helena Kirchmayr und ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger.