Textversion

28.03.2017 | 11:14 | (DiePresse.com)

Die "Relocation" läuft schleppend, vom Ziel, 98.255 Migranten auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen, ist man weit entfernt. In Italien begrüßt die Lega Nord Österreichs Ausstieg aus dem EU-Umverteilungsprogramm.

Der Umverteilungsplan der EU für in Italien und Griechenland befindliche Flüchtlinge auf andere Mitgliedsländer kommt nur schleppend voran. Von dem ursprünglichen Ziel einer Aufteilung von 106.000 Migranten, das dann auf 98.255 reduziert wurde, ist man weiter denn je entfernt. Neben Ungarn und Polen hat bisher nur Österreich (das zunächst zustimmte, dann wegen bereits erfolgter Flüchtlingsaufnahmen einen Aufschub aus der Umverteilung bis 11. März 2017 erwirkte und nun signalisierte, keine Flüchtlinge aus dem Programm übernehmen zu wollen) weder aus Italien noch aus Griechenland Migranten übernommen.

Insgesamt gab es bis Ende Februar nur 13.546 Flüchtlingsaufnahmen. Das sind 14 Prozent der vorgesehenen Umsiedlung von 98.255. Die EU-Kommission pocht trotzdem auf die Zielerfüllung bis September, allerdings eher theoretisch. Praktisch wird damit gerechnet, dass bei erhöhter Aufnahmewilligkeit der Staaten maximal gut 44.000 Flüchtlingsübernahmen zu erreichen sind - also eine Quote von etwa 45 Prozent. Realistischer scheint (bei anhaltendem Tempo) eine Zahl von 25.000 zu sein.

Österreich ist nach dem Umverteilungsraster zur Aufnahme von 1953 Flüchtlingen (1491 aus Griechenland und 462 aus Italien) verpflichtet. Polen müsste 6182 aufnehmen, Ungarn 1294 - Stand bei beiden ist null. In Tschechien wurden von den vorgesehenen 2691 bisher zwölf übernommen. Spitzenreiter beim Erfüllungsanteil ist hingegen Malta mit 73 Prozent (96 von 131), gefolgt von Finnland mit 51 Prozent (1064 von 2078) und Lettland 847 Prozent (228 von 481).

Derzeit warten 6000 in Italien registrierte Flüchtlinge auf eine Umverteilung gemäß des europäischen Relocation-Programms. Dies betonte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nach Angaben italienischer Medien. Weitere 20.000 Flüchtlinge in Griechenland sollten auf andere EU-Länder aufgeteilt werden. Diese Zahl könnte noch wachsen: "Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen die Umverteilungspolitik umsetzen, es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte der EU-Kommissar. Ziel sei es, dass monatlich 3000 Flüchtlinge Griechenland verlassen. Weitere 1500 Flüchtlinge sollen monatlich aus Italien andere EU-Länder erreichen, so Avramopoulos.

Österreichs Bedenken stacheln Liga Nord an

Die Bedenken Österreichs, Flüchtlinge aus dem Relocation-Programm der EU zu übernehmen, lösen unterdessen nicht nur in der heimischen Innenpolitik, sondern auch in Italien Debatten aus. Im Inland war es am Dienstag ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, der dem Koalitionspartner SPÖ ein "massives Kasperltheater" vorwarf.

Im Ausland nahm hingegen die ausländerfeindliche Oppositionspartei Lega Nord (die enge Bande zur FPÖ hat) den "österreichischen Ball" auf und warnte vor einer Überflutung Italiens durch Migranten. "Ich verstehe ein ernst zu nehmendes Land wie Österreich, das sich vor einer unaufhörlichen Flüchtlingswelle schützen will", sagte Lega Nord-Chef Matteo Salvini. "In drei Jahren sind 500.000 Migranten in Süditalien eingetroffen. Dabei sind nur fünf Prozent wirkliche Flüchtlinge, die anderen sind Wirtschaftsmigranten. Die italienische Regierung ist zum Komplizen der Schlepper geworden, weil sie die Migranten vor der libyschen Küste holt und nach Süditalien bringen", betonte Salvini.

Die Tatsache, dass Österreich nicht wie angekündigt 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Italien aufnehme, betrachtet Salvini nicht als Problem. "90 Prozent der Migranten, die sich als minderjährig erklären, sind es nicht. Sie behaupten 16, oder 17 Jahre alt zu sein, sind in Wahrheit wesentlich älter", so Salvini.