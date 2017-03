Textversion

28.03.2017 | 12:11 | (DiePresse.com)

Österreich weigert sich weiterhin, Asylwerber aus Italien und Griechenland zu übernehmen, wo insgesamt rund 26.000 Menschen auf ihre "Relocation" warten. Der Kanzler erklärt die Angelegenheit nun zur Chef-Sache.

Der Umverteilungsplan der EU für in Italien und Griechenland befindliche Flüchtlinge auf andere Mitgliedsländer kommt nur schleppend voran. Von dem ursprünglichen Ziel einer Aufteilung von 106.000 Migranten, das dann auf 98.255 reduziert wurde, ist man weiter denn je entfernt. Neben Ungarn und Polen hat bisher nur Österreich (das zunächst zustimmte, dann wegen bereits erfolgter Flüchtlingsaufnahmen einen Aufschub aus der Umverteilung bis 11. März 2017 erwirkte und nun keine Flüchtlinge aus dem Programm übernehmen will) weder aus Italien noch aus Griechenland Migranten übernommen.

Für diese Haltung hatte Österreich zuletzt einige Kritik einstecken müssen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erklärte daher nun am Dienstag, das Thema zur Chef-Sache machen und einen Brief nach Brüssel schreiben zu wollen. In dem Schreiben will der Regierungschef um Verständnis für Österreichs Position werben, eben keine Flüchtlinge aus dem Programm aufzunehmen. Tatsächlich wäre Österreich verpflichtet, knapp 2000 Flüchtlinge aus Griechenland bzw. Italien im Rahmen des Umverteilungsprogramms aufzunehmen. Kern ist allerdings der Ansicht, dass die Republik diese Zahl durch illegale Übertritte quasi indirekt schon erfüllt hat.

Wie Kern nach dem Ministerrat erläuterte, wolle er es nicht auf ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich anlegen: "Wir sind keine Agent Provocateure." Die nun gewählte Vorgangsweise nannte der Kanzler gar "pro-europäisch". Grundsätzlich sei er auch der Meinung, dass man europäische Verpflichtungen wahrnehmen müsse, denn man profitiere auch immens von der europäischen Zusammenarbeit.

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ortete anschließend wenig Erfolgschancen für den Kanzler: "Ich glaube nicht, dass das gelingen kann." Im Wesentlichen sieht der ÖVP-Chef bei der Debatte ohnehin nur eine SPÖ-interne Diskussion zwischen Bundeskanzler und Verteidigungsminister. Seitens der ÖVP habe der Innenminister nichts anderes getan, als darauf zu verweisen, dass es entsprechende Beschlüsse gebe, die eben umzusetzen seien. Dem stimmte auch Mitterlehnes Parteikollege, Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, zu, der dem Koalitionspartner ein "massives Kasperltheater" vorwarf.

6000 Flüchtlinge aus Italien warten auf Umverteilung in EU

Ungeachtet der inner-österreichischen bzw. österreichisch-europäischen Streitigkeiten, warten derzeit 6000 registrierte Flüchtlinge in Italien auf eine Umverteilung gemäß des europäischen Relocation-Programms. Dies betonte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nach Angaben italienischer Medien. Weitere 20.000 Flüchtlinge in Griechenland sollten auf andere EU-Länder aufgeteilt werden. Diese Zahl könnte noch wachsen: "Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen die Umverteilungspolitik umsetzen, es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte der EU-Kommissar. Ziel sei es, dass monatlich 3000 Flüchtlinge Griechenland verlassen. Weitere 1500 Flüchtlinge sollen monatlich aus Italien andere EU-Länder erreichen, so Avramopoulos.

Dort, also in Italien, nahm am Dienstag übrigens die ausländerfeindliche Oppositionspartei Lega Nord (die enge Bande zur FPÖ hat) den "österreichischen Ball" auf und warnte vor einer Überflutung Italiens durch Migranten. "Ich verstehe ein ernst zu nehmendes Land wie Österreich, das sich vor einer unaufhörlichen Flüchtlingswelle schützen will", sagte Lega Nord-Chef Matteo Salvini. "In drei Jahren sind 500.000 Migranten in Süditalien eingetroffen. Dabei sind nur fünf Prozent wirkliche Flüchtlinge, die anderen sind Wirtschaftsmigranten", so Salvini.

Die Tatsache, dass Österreich nicht wie angekündigt 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Italien aufnehme, betrachtet Salvini nicht als Problem. "90 Prozent der Migranten, die sich als minderjährig erklären, sind es nicht. Sie behaupten 16, oder 17 Jahre alt zu sein, sind in Wahrheit wesentlich älter", so Salvini.