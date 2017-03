Textversion

28.03.2017 | 12:55 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

Der Nationalrat beschließt am Mittwoch, dass Normen auf ihren Sinn überprüft werden müssen. Doch diese Regel gibt es längst. In der Praxis weiß man damit aber wenig anzufangen.

Am Mittwoch will der Nationalrat ein Gesetz gegen unnötige Gesetze beschließen. Es nennt sich etwas sperrig „Deregulierungsgrundsätzegesetz“, soll aber einiges bewirken. Demnach muss künftig vor der Erlassung von Gesetzen geprüft werden, ob „die zu erlassenden Bestimmungen notwendig und zeitgemäß sind“. Zudem ist bei der Umsetzung von EU-Recht darauf zu achten, dass die von Brüssel vorgegebenen Standards nicht ohne Grund übererfüllt werden. Jedoch: Diese „neuen“ Regeln gibt es bereits. Und sie werden in der Praxis nicht sehr ernst genommen, wie eine Recherche der „Presse“ zeigt.

Schon 2001 beschloss das Parlament ein Deregulierungsgesetz, laut dem man Gesetze vor einer Änderung auf ihre Notwendigkeit prüfen müsse und EU-Vorgaben nicht übererfüllen dürfe. Aber kommt man seither diesen Regeln nach? „Da müssen Sie schon im Bundeskanzleramt nachfragen. Bei uns kommen die Gesetze ja fertig ins Haus“, heißt es auf Nachfrage aus dem Parlament. Aber auch im Kanzleramt reagiert man überrascht über die Frage und konnte bisher nicht darüber Auskunft geben, inwieweit die Regierung schon bisher im Vorfeld eines Gesetzes prüft, ob dieses wirklich nötig ist.

Verstoß bleibt ohne Folgen

Es zeigt sich also, dass das bisherige Gesetz nicht ernst genommen wurde. Muss es auch nicht, denn es sind keine Konsequenzen bei Zuwiderhandlen vorgesehen. Und ein einfaches Gesetz wie jenes zur Deregulierung bindet die Politik auch nicht beim Beschluss folgender Gesetze, weil immer das neuere über dem alten Gesetz steht.

Anders gälte es nur, wenn ein Deregulierungsgesetz im Verfassungsrang beschlossen werden würde, was aber niemand plant. Und dieses Szenario wäre erst recht fatal, wie Verfassungsjurist Theo Öhlinger gegenüber der „Presse“ warnt. „Das wäre die Abschaffung der Demokratie in Verfassungsrang“, sagt er. Denn, dann müsste der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wie ein Weisenrat jedes Gesetz aufheben, bei dem es nicht nötig war, dieses zu erlassen. Nicht der VfGH, sondern die Politik solle aber entscheiden, wann ein Gesetz nötig ist.

In der Sache hält auch Öhlinger das neue Gesetz für völlig unnötig. So wie Experten schon dem alten Deregulierungsgesetz aus dem Jahr 2001 jeglichen Sinn absprachen. Man solle keine „programmatischen Erklärungen“ als Gesetze beschließen, wenn schon bestehende Vorschriften nicht wirklich eingehalten werden, hatte der damalige Rechnungshofspräsident Franz Fiedler gewarnt.

Nach "Tunlichkeit" und "Möglichkeit"

In ein paar Punkten geht das neue Gesetz aber dann doch über das alte hinaus: So soll künftig „nach Tunlichkeit“ für jede neue Vorschrift eine alte außer Kraft treten. Und Gesetze „nach Möglichkeit“ nur für bestimmte Zeit gelten und erst nach einer Evaluierung verlängert werden. Diesbezüglich ist das neue Deregulierungsgrundsätzegesetz vorbildhaft: Es soll per 30. Juni 2020 außer Kraft treten.

Dann darf man also wieder unnötige Gesetze verabschieden. Vorher aber auch, denn Sanktionen sieht das neue Gesetz gegen sinnlose Gesetze ebenfalls nicht vor. Es wäre aber auch schwer, objektiv zu klären, wann ein Gesetz unnötig ist.