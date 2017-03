Textversion

29.03.2017 | 12:58 | (DiePresse.com)

Der 64-jährige Bürgermeister des niederösterreichischen Grafenwörth hat sich gegen seinen Salzburger Konkurrenten Günther Mitterer durchgesetzt.

Der Niederösterreicher Alfred Riedl (ÖVP) ist neuer Präsident des Gemeindebundes. Der 64-jährige Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln) setzte sich am Mittwoch gegen seinen Salzburger Konkurrenten Günther Mitterer (ÖVP) durch. Im Vorstand des Gemeindebundes entfielen 37 von 59 Stimmen auf Riedl, so der Gemeindebund-Sprecher via Twitter.

Riedl tritt die Nachfolge von Helmut Mödlhammer an, der den Gemeindebund seit 18 Jahren geleitet hatte. Der Öffentlichkeit präsentieren wollte sich Riedl bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag.

Der Gemeindebund vertritt die meisten der 2100 österreichischen Gemeinden und wird von der ÖVP dominiert. 252 Städte und größere Gemeinden werden vom Städtebund vertreten.