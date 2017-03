Textversion

30.03.2017 | 11:16 | (DiePresse.com)

Die Neos stellen im Nationalrat eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Schelling. Die Regierung bringe keine Lösung zur Abschaffung der kalten Progession zusammen.

Den Neos geht es bei der Abschaffung oder Eindämmung der kalten Progression nicht schnell genug. Daher richten sie heute im Nationalrat eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP). Darin wollen Klubchef Matthias Strolz und Kollegen unter anderem wissen, wie viel der Bund bis 2021 durch die kalte Progression einnimmt.

Der Regierung wird in der Begründung der "Dringlichen" vorgehalten, trotz vieler Ankündigungen und bester Voraussetzungen keine Lösung zusammenzubringen. Dem zufolge stelle sich die Frage, inwieweit die Bundesregierung sowie auch die Landeshauptleute, die von den Mehreinnahmen profitieren, bereits mit den zusätzlichen Mitteln rechneten und diesen Zustand auf Kosten der Steuerzahler bewusst verlängern wollten.

Vermutet wird von den Neos, dass die im erneuerten Regierungsprogramm angekündigte Eindämmung der kalten Progression erst 2021 Wirkung entfalten wird - das sei zu spät und nicht ausreichend. Die Pinken argumentieren, dass durch die immer größer werdende Steuerbelastung auch der Arbeitsanreiz sinke, vor allem in den unteren Einkommensklassen. Denn nur wenn der Unterschied zwischen dem arbeitsfreien Einkommen und dem Nettoeinkommen groß genug sei, werde der Anreiz zu arbeiten groß genug sein.

28 Fragen an den Finanzminister

Bei den 28 an den Finanzminister gerichteten Fragen fokussieren die Neos auf die Auswirkungen für die Bevölkerung. So will man etwa wissen, wie hoch die Belastung der Steuerzahler durch die kalte Progression geschätzt wird, die ab 2016 bis 2021 nicht abgegolten wird. Ebenfalls hinterfragt werden die Vorteile, die in den vergangenen Jahren die unterschiedlichen Gebietskörperschaften lukriert hätten.

Ferner wird nachgefragt, wann nun mit einer Regierungseinigung zu rechnen sei und wie der aktuelle Verhandlungsstand aussehe. Schließlich werden noch diverse Modelle zur kalten Progression abgefragt, etwa jene in der Schweiz und Schweden angewandten.