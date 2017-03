Textversion

30.03.2017 | 17:28 | von Benedikt Kommenda (Die Presse)

Die frühere Kärntner Landesholding kann laut Oberstem Gerichtshof Witwe und Töchter des Ex-Landeshauptmanns vor Gericht bringen, um Geld für angebliche Parteienfinanzierung zurückzufordern.

Wien. Mehr als sieben Jahre nach dem Unfalltod des ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider wird dessen mögliche Verwicklung in den Kärntner Hypo-Skandal doch noch gerichtlich geprüft. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass eine persönliche rechtliche Verantwortung des am 11. Oktober 2008 verunglückten Politikers im Bereich des Möglichen ist. Also können auch seine Erbinnen, die Witwe Claudia Haider-Hofmann sowie die beiden Töchter Ulrike Haider-Quercia und Cornelia Mathis-Haider, als Rechtsnachfolger geklagt werden. Der Vorwurf konzentriert sich auf einen Teilaspekt eines der größten Bankenskandale in Österreich: auf die Bezahlung eines Gutachtens, die laut Klage weit überhöht gewesen sei und in Wahrheit der Parteienfinanzierung gedient habe.

Das muss der klagende „Sondervermögen Kärnten Fonds“ allerdings erst beweisen. Er ist Nachfolger jener Kärntner Landesholding, die 2007 ihre Anteile an der Hypo-Alpe-Adria Bank International an die Bayerische Landesbank verkauft hat. Dazu wurde beim Steuerberater Dietrich Birnbacher ein Gutachten über die Werthaltigkeit der Anteile in Auftrag gegeben. Der Preis dafür sollte zunächst zwölf Millionen Euro betragen und wurde nach öffentlichem Druck auf sechs Millionen Euro reduziert – noch immer viel zu viel, wie der Fonds klagt.

Dafür gibt es, vorsichtig ausgedrückt, starke Indizien: Birnbacher hat zugegeben, dass der Preis überhöht war, und ist 2014 wegen Untreue zu einem halben Jahr unbedingter Haftstrafe und zu zweieinhalb Jahren bedingt verurteilt worden. Birnbacher war es auch, der im Strafprozess als Erster den Vorwurf der Parteienfinanzierung bestätigte: Nach seinen Aussagen sollten 65.000 Euro an die Kärntner ÖVP gehen. Deren damaliger Chef Josef Martinz – ebenfalls wegen Untreue verurteilt und mittlerweile ein freier Mann – gab daraufhin zu, dass auch die damalige Landshauptmannpartei BZÖ vom Honorar profitieren sollte. Zugleich mit Birnbacher und Martinz wurden auch die Vorstände der Landesholding wegen Untreue verurteilt. Nach den Feststellungen des Strafgerichts war das Gutachten nur 300.000 Euro wert.

Der Fonds sah die Landesholding deshalb ungerechtfertigt um Millionen erleichtert. Er behauptete, dass Jörg Haider bei der Aktion als Landeshauptmann, Finanzlandesreferent und Aufsichtskommissär Regie geführt habe, und wollte einen Teil des Geldes von den Erbinnen zurückholen. Er klagte jede der drei auf 200.000 Euro, „vorerst“ und „aus prozessökonomischen Überlegungen“, wie die Anwaltskanzlei Pressl/Endl/Heinrich/Bamberger der „Presse“ gegenüber ausführt. Am Streitwert bemessen sich ja die Kosten von Zivilprozessen.

Der Fonds stieß aber zunächst auf ein prinzipielles Problem, noch bevor ein Gericht inhaltlich in die Sache einsteigen konnte: Wenn staatliche Organe wie ein Landeshauptmann in hoheitlicher Funktion tätig werden und jemanden schädigen, können sie vom Geschädigten nicht direkt zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen sich vielmehr an den jeweiligen Rechtsträger wie Bund oder Länder halten.

Deshalb hat das Landesgericht Klagenfurt 2015 die Klage gegen die Erbinnen zurückgewiesen: Haider habe beim Hypo-Verkauf in Vollziehung der Gesetze gehandelt, der Rechtsweg sei unzulässig. Dem widersprach bereits das Oberlandesgericht Graz: Seiner Meinung nach sei das Land gerade nicht in hoheitlicher Funktion tätig geworden (wie etwa ein Finanzamt beim Ausstellen eines Steuerbescheids), sondern als Träger von Privatrechten. Jetzt hat der OGH bestätigt, dass das Land nur Eigentümerinteressen verfolgt hätte – und dass auch bei Haider persönlich „ein ausreichender Konnex mit hoheitlichen Befugnissen“ fehle (1 Ob 201/16i).

„Keinerlei Beweis gegen Haider“

Die Zivilgerichte müssen sich also sehr wohl mit den Schadenersatzansprüchen auseinandersetzen. Ob die Erbinnen auch verurteilt werden, ist allerdings noch völlig offen. Dieter Böhmdorfer, einst Haider-Vertrauter, von der FPÖ nominierter früherer Justizminister und nun Ulrike Haider-Quercias Anwalt, will die Frage des überhöhten Preises neu aufrollen: „Birnbacher könnte auch nur aus Zweckmäßigkeitsgründen gestanden haben, um dem Risiko einer höheren und nicht fußfesseltauglichen Strafe zu entgehen“, sagt Böhmdorfer zur „Presse“.

Böhmdorfer räumt ein, dass ein Sachverständiger den geringeren Wert des Birnbacher-Gutachtens festgestellt habe; es gebe aber auch ein gegenteiliges Gutachten. „Wir werden alle Zeugen, die damit im Zusammenhang stehen, beantragen und sehr konsequent befragen.“ Es gebe keinerlei Beweis, dass Haider wissentlich ein zu hohes Honorar vereinbart oder akzeptiert habe.