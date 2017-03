Textversion

31.03.2017 | 17:41 | von Thomas Prior (Die Presse)

Was die SJ mit den Jungen Grünen verbindet? Ihre Chefinnen, Julia Herr und Flora Petrik, wurden zur selben Zeit politisch sozialisiert.

Noch denken die Jungen Grünen nach, ob sie das Angebot annehmen und mit der Sozialistischen Jugend fusionieren (oder sich einverleiben lassen) sollen. Wahrscheinlich ist das nicht, ausgeschlossen aber auch nicht.

Weitermachen will die Ex-Jugendorganisation der Grünen aber auf jeden Fall, nachdem sie am Donnerstag wegen Unartigkeit – sie wird bei der ÖH-Wahl eine Liste unterstützen, die von der Mutterpartei nicht anerkannt wird – verstoßen wurde. Wie genau, werde man bei einem „Notfalltreffen“ am Sonntag klären, sagte Bundessprecherin Flora Petrik am Freitag.

Weltanschaulich wäre eine Kooperation mit der SJ durchaus naheliegend. Deren Vorsitzende, Julia Herr, hatte die Jungen Grünen am Donnerstag aufgefordert, politisch aktiv zu bleiben: „Wir brauchen euch dringend! Die SJ hat für euch immer offen.“ Das Ganze fand auf Twitter unter dem Hashtag „crazyglawischnig“ statt.

Daneben gibt es eine weitere Verbindung zwischen SJ und Jungen Grünen, nämlich eine zwischen den Chefinnen. Julia Herr kommt aus dem burgenländischen Sigleß und hat in Mattersburg maturiert, das etwa 20 Kilometer von der Landeshauptstadt Eisenstadt entfernt liegt. Dort ist Flora Petrik aufgewachsen und zur Schule gegangen. Die beiden haben sich vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung kennen und schätzen gelernt.

Julia Herr studiert Soziologie, spielt gern mit ihrem Namen („Frau Herr“) und findet, wie sich das für eine SJ-Vorsitzende gehört, dass Karl Marx recht hatte. Der einzige Ausweg aus der Dauerkrise des Kapitals sei eine „grundlegende Änderung der Besitzverhältnisse“, erklärte sie vor Kurzem „Profil“. Auch die Germanistik-Studentin Flora Petrik glaubt, dass man viel von Marx lernen kann. Das gelte vor allem auch für die Grünen.

Die 24-jährige Herr und die 22-jährige Petrik gehören einer burgenländischen Generation an, die unter Hans Niessl politisch sozialisiert wurde. Als der Landeshauptmann im Dezember 2000 sein Amt antrat, war Julia Herr acht und Flora Petrik sechs Jahre alt. Das Politikverständnis der beiden zeichnet sich auch dadurch aus, dass es sich stark von jenem Hans Niessls unterscheidet.

In TV-Debatten hat sich die SJ-Chefin schon des Öfteren mit dem Landeshauptmann angelegt. Als es im Sommer 2015 zur rot-blauen Koalition in Eisenstadt kam, war Herr eine derjenigen, die Niessls Ausschluss aus der SPÖ forderten. Petrik ist diesbezüglich noch nicht aufgefallen, jedenfalls nicht Flora Petrik. Niessl-Kritik ist nämlich das Geschäftsmodell ihrer Mutter Regina Petrik, aktuell Landessprecherin der burgenländischen Grünen.

Die politische Familie Petrik

In den Streit zwischen ihrer Tochter und Eva Glawischnig hat sich Regina Petrik – zumindest öffentlich – nicht eingemischt. Vermutlich, weil sie weiß, wie es ist, wenn auch die Mutter Politik macht. Eva Petrik, Floras Großmutter, war eine von Erhard Buseks „Bunten Vögeln“ in der ÖVP, von 1983 bis 1991 Gemeinderätin in Wien und danach Präsidentin der Katholischen Aktion. Als die ÖVP im Jahr 2000 eine Koalition mit der FPÖ bildete, trat sie aus der Partei aus.

Flora Petrik hat sich am Freitag „enttäuscht und traurig“ über den Ausschluss der Jungen Grünen gezeigt, der Parteispitze aber gleichzeitig autoritäres Vorgehen vorgeworfen. Am Abend zuvor hatte es ein letztes, kurzes Gespräch mit Glawischnig gegeben, zu dem Petrik symbolträchtig einen kleinen Kaktus mitgebracht hatte.

Ungefähr zeitgleich war Julia Herr zu Gast im „Hangar 7“, um auf Servus TV über die Frage zu diskutieren, ob die Linken eigentlich am Bürger vorbei Politik machen. Das ist in etwa das, was Flora Petrik Eva Glawischnig vorwirft.