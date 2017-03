Textversion

31.03.2017 | 18:03 | von Iris Bonavida (Die Presse)

Kulisse Auch aus taktischen Gründen ist Außenminister Sebastian Kurz derzeit das Feindbild der anderen Parteien.

Wenn ein Parteichef extra betonen muss, dass er über einen Wechsel im eigenen Parlamentsklub informiert wurde, handelt es sich entweder um starken Parlamentarismus. Oder um die ÖVP. Ja, Reinhold Mitterlehner wusste, dass Christoph Vavrik im Nationalrat zur Volkspartei überlaufe, betonte sein Büro am Freitag in einer eigenen Meldung der Austria Presseagentur. Und natürlich, der ÖVP-Chef sei mit dem Wechsel einverstanden.

Auslöser für diese Erklärung war ein anderer Parteichef, nämlich Neos-Obmann Matthias Strolz: Sebastian Kurz hätte beim Abwerben des Abgeordneten im Hintergrund die Fäden mitgezogen. Der Außenminister sei „ein Komplize“ des Plans gewesen. Mitterlehner hätte sich, sagt Strolz, dagegen ausgesprochen – sich aber in der eigenen Partei nicht durchsetzen können. Das Ziel sei demnach klar: Auch Kurz wolle damit für die kommende Wahl den politischen Mitbewerber schwächen.

„Kurz will Neuwahlen herbeiführen“

Nicht nur die Neos, auch die SPÖ holte dieser Tage gegen Kurz aus: „Die Idee des Außenministers ist es, Neuwahlen im Herbst herbeizuführen. Und die SPÖ so lange provozieren zu lassen, dass von unserer Seite das berühmte ,Es reicht' ausgesprochen wird“, schrieb Kanzleramtsminister Thomas Drozda auf seiner Facebook-Seite. Die ÖVP müsse sich „auf einen klaren Kurs“ einigen – und ihre „personelle Aufstellung“ festlegen. Sprich: Ist Mitterlehner, der ein Interesse an einer vollen Legislaturperiode hat, weiterhin Parteichef – oder Kurz? Drozda dazu: „Wenn die ÖVP Wahlen will, dann soll sie es sagen.“

Die Frage, ob Kurz die Partei übernehmen wird, stellt sich dabei für die meisten gar nicht mehr. Unklar ist demnach nur noch, wann es soweit sein wird. In Umfragen für die kommende Nationalratswahl wird in vielen Fällen jedenfalls schon Kurz als ÖVP-Obmann abgefragt.

Der nächste Wahlkampf ist nicht weit

Nicht nur, aber auch aus taktischen Gründen konzentrieren sich die Parteien also auf den Außenminister. Angriffe auf die ÖVP gelten nicht mehr Mitterlehner, sondern Kurz. Vor allem die Freiheitlichen haben sich auf ihn eingeschossen. Zuletzt kündigte die FPÖ einen „Stresstest für die Kopiermaschine Kurz“: Nachdem es der „Ankündigungsministers“ immer wieder mit neuen Ideen in die Medien schaffe, wollte man diese Pläne im Nationalrat einbringen. Stimmt die ÖVP dagegen, sei belegt, dass es sich „nur um heiße Luft“ handle. Damit will sich die Partei das Ausländerthema und den Flüchtlingsbereich nicht von der politischen Agenda nehmen lassen. Vor allem jetzt nicht, wo der nächste Nationalratswahlkampf nicht allzu weit entfernt ist.

Die (theoretische) Frage, die sich allerdings niemand stellt: Was passiert, wenn Kurz nicht will?

In seiner Partei spielt man zwar mit diesem Gedanken: Womöglich verabschiede sich Kurz auch von der Politik, nehme einen Job in der Privatwirtschaft an – und ziehe ins Ausland. Ein Jahr in den USA könnte er sich durchaus vorstellen, heißt es. Möglicherweise ist sich Kurz selbst tatsächlich noch nicht sicher, wie seine Zukunft aussieht. Vielleicht will man damit aber auch die Position von Kurz in der Partei noch weiter stärken.

Denn schon nach dem Rücktritt von Ex-Parteichef Michael Spindelegger im Sommer 2014 hieß es, dass Kurz die Partei übernehmen könnte. Allerdings soll der Minister damals eingeworfen haben, dass sich dann die Rahmenbedingungen ändern müssten. Sprich: Der Druck aus den verschiedenen Bünden und Ländern auf den Parteichef müsse aufhören.

Mitterlehner? Sobotka?

Tritt Kurz also tatsächlich nicht an, könnte Mitterlehner bleiben – wenn ihn die latente Obmanndebatte bis dahin nicht zermürbt. Möglicherweise hätte aber auch Innenminister Wolfgang Sobotka Interesse: Schließlich ist der Posten als Landeshauptmann schon von einer Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner besetzt. Wie Kurz wäre der Minister außerdem auch Schwarz-Blau gegenüber alles andere als abgeneigt. Aber wie gesagt, diese Frage (Was, wenn Kurz nicht will?) ist wohl eine höchst theoretische.



