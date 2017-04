Textversion

04.04.2017 | 16:57 | Oliver Pink (DiePresse.com)

Kulissengespräche Es gibt zunehmend Widerstand in der ÖVP gegen Sebastian Kurz' Umbaupläne, sollte dieser Parteichef werden.

Eigentlich ist die Sache ja gelaufen: Reinhold Mitterlehner wird einen geregelten Übergang ermöglichen, und Sebastian Kurz wird Spitzenkandidat der ÖVP bei der kommenden Nationalratswahl. Dafür sprechen auch alle Umfragewerte. Und wäre die Regierung Ende Jänner geplatzt – die ÖVP hatte damals Christian Kern im Verdacht, genau das zu planen –, der Außenminister wäre bereits im Wahlkampfeinsatz als schwarze Nummer eins.

Allerdings: Es gibt zunehmenden Widerstand in der ÖVP gegen Kurz' Umbaupläne, sollte dieser ÖVP-Chef werden. In Gesprächen, die Kurz zuletzt mit ÖVP-Größen in Bünden und Ländern führte, stellte sich nämlich heraus, dass etlichen die von Kurz angestrebte Neuaufstellung der Partei nicht wirklich geheuer ist: Diese würde von einer Entmachtung der Bünde und Länder bis hin zu einer neuen Erscheinungsform der Partei – eventuell auch mit neuem Namen – gehen.

Und da kommt jetzt wiederum Mitterlehner ins Spiel. Der ja – jedenfalls offiziell – nie aus dem Spiel war. Daher haben ihm die ÖVP-Vorstandsmitglieder – auch Sebastian Kurz – bisher stets versichert, dass es ihm selbstverständlich freistünde, als Spitzenkandidat anzutreten, wenn er das wolle. Schließlich sei es noch jedem Parteichef – mit Ausnahme von Josef Pröll – vergönnt gewesen, es zumindest einmal mit einer Spitzenkandidatur zu versuchen.

Und Mitterlehner, so berichtet ein ÖVP-Vorstandsmitglied, habe zuletzt auch zu verstehen gegeben, dass er sich diese Entscheidung tatsächlich weiterhin vorbehalte. Was in Vorstandskreisen zur Interpretation führte, Mitterlehner könnte es tatsächlich noch einmal wissen wollen.

Schließlich hat der amtierende ÖVP-Chef in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt durchaus gewonnen. Kritik an Mitterlehner ist weitgehend verstummt, er gilt auf einmal als die moderate Alternative zum kantigen Kurz. Zudem soll der Werber Luigi Schober bereits eine neue (Zwischen-)Kampagne für Mitterlehner im Köcher haben.

In der Umgebung des Vizekanzlers wird das alles freilich dementiert: Es habe sich nichts geändert, die Frage der Spitzenkandidatur werde drei Monate vor der Wahl entschieden.

Und wann wird nun gewählt? In der ÖVP geht man von einem Wahltermin am 26. November aus. Allerdings müsste dann die SPÖ die Neuwahl vom Zaun brechen, selbst werde man das nicht tun. Was allerdings gegen den Termin am 26. November spricht: Für diesen müsste die Regierung – vom Fristenlauf her – mitten im Sommer, spätestens Ende August, platzen. Und da ist dann eben doch noch Urlaubszeit. Ein Auseinanderbrechen der Regierung davor würde auch einen früheren Wahltermin im Herbst 2017 bedingen.