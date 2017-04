Textversion

04.04.2017 | 14:59 | von Philipp Aichinger und Benedikt Kommenda (Die Presse)

Das Bundesverwaltungsgericht habe genau das getan, wofür es geschaffen wurde: in der Sache entschieden, sagt Präsident Harald Perl.

Durch die ablehnende Entscheidung zur Dritten Piste am Flughafen Schwechat war sein seit 2014 bestehendes Gericht erstmals voll ins Rampenlicht gerückt. Nun wehrt sich Harald Perl, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG), gegen die Vorwürfe, die seit Bekanntwerden der Entscheidung im Februar gegen sein Gericht erhoben wurden.

Er habe „mit der öffentlichen Stellungnahme bewusst abgewartet“, bis die Rechtsmittel gegen die Entscheidung beim Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof eingebracht wurden, begründet Perl sein bisheriges Schweigen. Zwar müsse man natürlich über den Inhalt der Entscheidung diskutieren können. „Aber mich wundert die Diskussion, ob Gerichte über etwa entscheiden sollen, was der Politik zusteht“, sagt Perl. Denn Ziel der Reform im Jahr 2014 sei ganz konkret gewesen, dass die neuen Verwaltungsgerichte anstelle von Verwaltungsbehörden richterlich und unabhängig entscheiden. „Dass nun die Kompetenz des Gerichts angezweifelt wird, erachte ich für rechtsstaatlich nicht ungefährlich“, sagt Perl zur „Presse“. Wenn man so anfange, könne man in letzter Konsequenz jedes Gerichtsurteil in Frage stellen.

65.000 Erkenntnisse bisher

Es gab den Vorwurf, dass die Richter befangen gewesen seien (der „Kurier“ hatte die zuständigen Richter beim Urteil zum Flughafen sogar als „zwei Umwelt-Hardliner“ und einen „Agrar-Lobbyisten“ bezeichnet). Er sehe das nicht so, sagt Perl. Denn in der Revision gegen die Entscheidung an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH), bei der man eine Befangenheit hätte geltend machen können, seien solche Vorwürfe nicht erhoben worden, betont Perl. Umstritten ist auch, dass das BVwG keine ordentliche Revision zuließ, sodass nun den Beschwerdeführern nur eine außerordentliche Revision zusteht, was das Rechtsmittel erschwert. Trotzdem könnten die Höchstgerichte die Entscheidung kippen.

Die meisten Erkenntnisse des BVwG bleiben unangefochten: Nur vier Prozent der Verfahren würden in die Revision kommen, berichtet Perl. Von diesen werde in zwei von drei Verfahren das Erkenntnis des BVwG vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt. In einem Drittel der Fälle werde die Entscheidung des BVwG gekippt, sei es wegen inhaltlicher oder wegen Verfahrensmängel. Insgesamt 65.000 Entscheidungen hat das BVwG bisher gefällt. Darunter mehrere für die Politik unangenehme: So musste sich das Finanzministerium Fehler bei der Kasinolizenzvergabe vorhalten lassen oder das Kanzleramt beim Vorrückungsstichtag öffentlich Bediensteter.

Nichts hält Perl von der Idee, Zivil- und Straf- sowie Verwaltungsrichter gemeinsam auszubilden. Momentan gibt es für Straf- und Zivilrichter eine fünfjährige Richterausbildung, während Verwaltungsrichter „nur“ fünf Jahre Berufserfahrung haben müssen. Sie kommen oft aus der weisungsgebundenen Verwaltung und müssen dann als Richter unabhängig entscheiden. Für Perl kein Problem, denn Unabhängigkeit könne man nicht lernen, „sie ist ein Faktum, es geht darum, von den zu Prüfenden wirtschaftlich nicht abhängig zu sein“. Damit könnten seine Richter umgehen, sagt Perl. Und Verwaltungsrecht sei eine völlig andere Materie als Zivil- oder Strafrecht. Man brauche hier Juristen mit Verwaltungserfahrung.

Gerade die umstrittene Entscheidung zur dritten Piste sieht Perl als Beweis für die Unabhängigkeit: „Hier hat sich das Gericht gegen zwei Gebietskörperschaften, eines der größten Unternehmen des Landes und gegen die Wirtschaftskammer gestellt“, erklärte er, ohne die Entscheidung inhaltlich beurteilen zu wollen. Garant für die Unabhängigkeit sei auch, dass neue Verwaltungsrichter ihrerseits von unabhängigen Richtern vorgeschlagen werden. Zwar sei die Bundesregierung nicht an die Vorschläge und Reihung gebunden, sie halte sich aber nach den bisherigen Erfahrungen immer daran.

Ins strafrechtliche Eck gerückt?

Kummer bereitet Perl, dass ein anonymer Hinweisgeber wegen des Erkenntnisses seines Gerichts sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, sodass diese nun ermittelt. „Für mich besteht Anlass zur Sorge, dass jetzt von vornherein jede richterliche Entscheidung in ein strafrechtliches Eck gerückt wird.“ Die Vergangenheit habe zwar gezeigt, dass selbst Richter und Staatsanwälte wegen diverser Delikte vor Gericht landen könnten. Aus derzeitiger Sicht hätten die betroffenen Richter aber nichts anderes getan als eine Entscheidung zu treffen.



[NGAC6]