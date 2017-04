Textversion

04.04.2017 | 17:05 | von Thomas Prior (DiePresse.com)

Analyse. Gegner der Bundessprecherin nehmen die Trennung von den Jungen Grünen zum Anlass für eine Führungsdebatte. Doch im Grunde hat die Partei keine Wahl – jedenfalls nicht kurzfristig.

Bis vor Kurzem hätten die Grünen keine Einwände gegen eine vorgezogene Nationalratswahl im Herbst 2017 gehabt. Seit einigen Tagen ist man sich nicht mehr so sicher. Lieber nicht, heißt es nun.

Die Trennung von den Jungen Grünen hat Spuren hinterlassen. Auf beiden Seiten und wohl auch in der Wählergunst. Bisher hat die Partei in den Umfragen wenigstens ihr Nationalratswahlergebnis aus 2013 – rund 12,5 Prozent – gehalten, was angesichts der Umstände gar nicht so leicht war. Der politische Zeitgeist ist seit der Flüchtlingsbewegung nicht gerade auf der Seite linksliberaler Parteien.

Demnächst aber ist mit demoskopischen Einbußen zu rechnen. Denn die Grünen stehen, von außen betrachtet, wieder einmal wie ein zerstrittener Haufen da. Und nach allem, was aus der Partei zu hören ist, täuscht dieser Eindruck nicht. Es streiten nämlich nicht nur die Jungen Grünen mit der Mutterpartei, sondern auch beide Konfliktparteien untereinander.

Jetzt, da die Existenzgrundlage weg ist, also Geld und Büros, sind plötzlich nicht alle Jungen Grünen mit der Vorgangsweise ihres Führungszirkels einverstanden. Und jetzt, da die Jugendorganisation weg ist, können nicht alle Landesparteien mit der Entscheidung der Bundespartei leben. Salzburg etwa wünscht sich mehr Besonnenheit. Wien hält die Trennung für überzogen, wie Landessprecher Joachim Kovacs in einem Gastkommentar für die „Presse“ schrieb. Vorarlberg, Tirol und Kärnten wollen auf Landesebene sogar weiterhin mit den Jungen Grünen zusammenarbeiten.

Dabei kam der Ausschluss nicht überraschend. Der Erweiterte Bundesvorstand hatte mit 23:2 Stimmen beschlossen, der Jugendorganisation ein Ultimatum zu stellen. Die Konsequenz daraus war dann die Trennung. Die Länder seien also in die Entscheidung eingebunden gewesen, heißt es aus Glawischnigs Umfeld. Dort fragt man sich auch, ob die Jungen Grünen diese Eskalation von langer Hand geplant haben, oder ob ihnen das passiert ist, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass die Parteiführung so weit gehen würde.

Der Streit lief ja nicht erst seit der Vorwoche, sondern schon seit Monaten. Es gab Gespräche und Schlichtungsversuche. Doch die Jungen Grünen blieben dabei: Sie unterstützen bei den ÖH-Wahlen in Graz und Linz die Grünen Studierenden, die sich im Vorjahr von der Gras (grün-alternative Studierende), der offiziellen grünen Studentenfraktion, abgespalten haben.

Offiziell, weil sie die neue Fraktion für demokratischer halten. Inoffiziell dürften auch persönliche Motive, nämlich Freundschaften zwischen Vertretern der Jungen Grünen und der Grünen Studierenden, mitgespielt haben. Die Mutterpartei aber will sich keine zwei Uni-Organisationen leisten.

Für Glawischnig, die am Samstag mit einem schweren allergischen Schock im Spital behandelt werden musste, wird die Debatte nur noch schwer einzufangen sein. Ironischerweise läuft sie auf eine Frage hinaus, die die Jungen Grünen für sich mit Nein beantwortet haben: Wird die Partei noch von der richtigen Person geführt?

Alte Rechnungen

Für andere Gegner Glawischnigs ist die Posse um die verlorene Jugendorganisation ein willkommener Anlass, um einmal grundsätzlich abzurechnen. Da und dort in der Partei hat sich in den vergangenen Jahren Frust über die Bundessprecherin und ihren als autoritär empfundenen Stab angestaut, obwohl die Grünen nie erfolgreicher waren als unter Glawischnig. Von mangelnder Kommunikation und undemokratischen Verhältnissen ist die Rede. Auch inhaltlich gab es immer wieder Kritik aus den eigenen Reihen: Die Grünen seien nicht links genug, nicht laut genug, zu angepasst, zu weichgespült.

Droht Glawischnig also ein Werner-Faymann-Schicksal? Der langjährige Kanzler wurde vor einem knappen Jahr von den Landesparteien demontiert. Aber in der SPÖ gab es personelle Alternativen. Bei den Grünen gibt es sie eher nicht. Maria Vassilakou und Rudi Anschober sollen in Wien und Oberösterreich ausgelastet sein. Und Georg Willi will im nächsten Jahr Bürgermeister von Innsbruck werden.

Bleiben die Landeshauptmann-Stellvertreterinnen von Salzburg und Tirol, Astrid Rössler und Ingrid Felipe (die Favoritin der Jungen Grünen). Nur sind beide über die Landesgrenzen hinaus kaum bekannt. Um das zu ändern, wird die Zeit bis zur Nationalratswahl nicht ausreichen. Schon gar nicht, wenn heuer gewählt wird.