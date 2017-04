Textversion

05.04.2017 | 15:18 | (DiePresse.com)

Mandatare fast aller Parlamentsfraktionen haben eine "Charta der politischen Qualität" unterzeichnet. Noch nicht dabei sind Vertreter von FPÖ und Team Stronach.

Eine parteiübergreifende Initiative soll das Vertrauen in die Volksvertreter stärken. Eine "Charta der politischen Qualität" wurde bisher von knapp 17 Mandataren fast aller Parlamentsfraktionen unterzeichnet. Dabei wollen die Abgeordneten aus unterschiedlichen Fraktionen auch das gegenseitige Verständnis fördern, wie sie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz betonten.

Wie der Buchdruck oder die Glühbirne sei auch der Parlamentarismus eine Innovation der Menschheit, erklärte Initiator Lukas Mandl (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Niederösterreich, das Verständnis der Bewegung. Seit mehr als einem halben Jahr stünden Mandatare mehrerer Parteien in Kontakt, um zu beraten, wie man diesen in der Öffentlichkeit wieder einen besseren Ruf verschaffen könnte. Wer sich der Initiative noch nicht angeschlossen hat, sind Vertreter von FPÖ und Team Stronach. Dennoch stehe die Tür offen, so Mandl. Aber nicht nur Nationalratsabgeordnete sollen sich der parteiübergreifenden Gruppe anschließen, sondern auch jene in Gemeinden oder bei Interessensvertretungen. "Politik geht uns alle an, Politik passiert auf allen Ebenen", meinte dazu Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP).

"Fraktionelles Einzementieren" beenden

"Man hat den Eindruck, dass es in der österreichischen Innenpolitik oft nur um Zwist und Streit geht", sprach der Sprecher der Grünen Wirtschaft, Hans Arsenovic, ein Problem an, dem man sich widme. Auch "fraktionelles Einzementieren" verstehe kaum jemand in der Bevölkerung, ebenso wie das Abschmettern von Vorschlägen anderer Parteien.

Auch Nationalratsmandatar Niki Scherak von den Neos sprach sich für ergebnisoffene Diskussionen aus. Eines der größten Probleme sei, dass es kein wirkliches Zusammenspiel der Parlamentsparteien gebe. Seine grüne Kollegin Alev Korun meinte daher zum bevorstehenden Parlamentsumbau: "Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass nicht nur das Gebäude renoviert wird, sondern auch die Praxis."

Das Prinzip "Einheit in der Vielfalt" will auch der Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete Peko Baxant innerhalb der Initiative pflegen. Diese sei heute noch ein kleines Pflänzchen "und ich freue mich schon auf den Wald". Trotz aller Gegnerschaft zu politischen Zwängen brachten die in der Initiative geeinten Volksvertreter auch Verständnis für eine gewisse "Klub-Disziplin" auf, wie es Baxant nannte.

Aufrufen kann man die Charta über die Website http://politikqualitaet.at - die übrigens vom ehemaligen Vorsitzenden der Piraten-Partei gestaltet wurde.