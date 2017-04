diepresse.com

StGB-Reform: "Da malen manche ein Gespenst an die Wand"

06.04.2017 | 10:20 | (DiePresse.com)

Der Justizminister will die Kritik am Strafrechtspaket prüfen. Schärfere Strafen für Angriffe auf Beamte und sexuelle Belästigung in Gruppen hält er für gerechtfertigt.