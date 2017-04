Textversion

06.04.2017 | 11:02 | (DiePresse.com)

Thomas Stelzer wurde mit 92,7 Prozent in seinem neuen Amt als oberösterreichischer Landeshauptmann (ÖVP) bestätigt.

Um Punkt 11 Uhr am heutigen Donnerstag war es so weit: Der 50-jähirge Thomas Stelzer (ÖVP) wurde zum neuen Landeshauptmann Oberösterreichs gewählt. Von den 55 abgegebenen Stimmen im Landtag entfielen 51 Stimmen auf Stelzer. Er wurde damit mit 92,7 Prozent in seinem neuen Amt bestätigt.

Damit ist die Ära Josef Pühringer zu Ende gegangen. Nach 22 Jahren ist Pühringer damit aus seinem Amt geschieden. Er hatte Stelzer bereits in den vergangenen Jahren als Kronprinz in Stellung gebracht. Am vergangenen Samstag wurde Stelzer bereits zum neuen Chef der oberösterreichischen Volkspartei gewählt. 99,9 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn.

Derzeit läuft die Landtagssitzung in Oberösterreich noch. Nun wird sein Stellvertreter Michael Strugl (ÖVP) und die neue Landesrätin Christine Haberlander gewählt. Für 12.10 Uhr ist dann Stelzers erste Regierungserklärung angesetzt. Morgen, Freitag, wird Stelzer dann in Wien empfangen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ihn auf die Bundesverfassung angeloben.