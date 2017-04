Textversion

07.04.2017 | 13:25 | Von Köksal Baltaci (Die Presse)

Weshalb die Tiroler Vize-Landeshauptfrau als Aushängeschild der Realos und als potenzielle Nachfolgerin von Grün-Chefin Glawischnig gilt.

Ambitionen auf den Posten der Grünen-Bundessprecherin wies sie zuletzt zwar zurück, dennoch gilt Ingrid Felipe als mögliche Nachfolgerin der in regelmäßigen Abständen in Frage gestellten Eva Glawischnig. Tatsächlich stehen die Chancen der 38-jährigen Landeshauptmann-Stellvertreterin nicht so schlecht, liest sich doch ihr politischer Werdegang insbesondere seit ihrer Wahl zur Spitzenkandidatin der Tiroler Grünen Mitte 2012 wie eine einzige Erfolgsgeschichte.

So verzeichneten die Grünen 2013 als einzige Partei im Landtag Zugewinne, schmiedeten unter Felipes Führung eine Koalition mit der ÖVP und machten eine gute Figur bei den Verhandlungen rund um sensible Themen wie etwa den Gemeindegutsagrargemeinschaften (die Frage der Rückübertragung von ehemaligem Gemeindegut an die Gemeinden, mittlerweile wurde eine Einigung gefunden) und der Einführung des sektoralen Fahrverbots für Lkw mit Müll- und Schrottlast (also nichtverderblicher Ware).

Ehrgeizig und gut vernetzt

Das vor kurzem beschlossene Budget von 2017 und 2018 sieht eine Novelle des Naturschutzgesetzes sowie ein 365-Euro-Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel vor, ein zentrales Wahlversprechen von Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe, die seit Februar 2016 auch stellvertretende Bundessprecherin ist und sich selbst gern als „Nachhaltigkeitsaktivistin“ beschreibt. Sollten ÖVP und Grüne nach den Landtagswahlen im Frühling 2018 erneut eine Mehrheit haben, gilt die Fortsetzung der Koalition als fix.

Felipe ist eher dem bürgerlichen Flügel der Grünen zuzuordnen und pflegt ihr Image als „Realo“, ihr Verhältnis zu Landeshauptmann Günther Platter gilt als gut. Innerhalb der Partei ist sie ausgezeichnet vernetzt und durchaus beliebt. Auf Parteiveranstaltungen bzw. -festen gehört die gesellige Läuferin und Handballerin oft zu den Letzten, die nach Hause gehen.

Ihr Ehrgeiz und ihre hohen Ziele sind seit jeher berüchtigt, weshalb Wegbegleiter schon davon ausgehen, dass sie Glawischnig beerben will – allerdings erst nach der Tiroler Landtagswahl 2018 und der Neuauflage der Koalition, womit sie sich erneut als Macherin profilieren will. Auch mit Wien soll sie keinerlei Berührungsäste haben, als stellvertretende Bundessprecherin reist sie zweimal im Monat nach Wien und „genießt das sehr“, wie es ein Parteifreund ausdrückt.

Alleinerziehende Mutter

Felipe ist alleinerziehende Mutter eines 14-jährigen Sohnes, der aus ihrer mittlerweile geschiedenen Ehe mit ihrem Mann aus der Dominikanischen Republik stammt, wo sie auch eine Zeit lang gelebt hat. Daher auch ihre ausgezeichneten Spanischkenntnisse und der Name Felipe. Mit Mädchennamen heißt sie Ingrid Walpoth.