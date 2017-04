Textversion

07.04.2017 | 14:57 | Oliver Pink (DiePresse.com)

Michel Reimon, linksaktionistischer und allzeit empörungsbereiter EU-Mandatar, hat den grünen Streit erst so richtig befeuert.

Michel Reimon ist das, was man einen Heißsporn nennen könnte. Weniger im Persönlichen, sondern vielmehr, wenn er die virtuelle Welt betritt. Und so nahm er am innergrünen Konflikt dieser Tage nicht einfach nur teil, sondern grätschte via Facebook ordentlich hinein.

Am 25. März um 0:10 Uhr postete er einen Eintrag, der gar nicht mehr enden wollte. Darin nannte er die Jungen Grünen eine „Grazer Zelle“, in der einige „alte, weiße Männer“ den Ton angeben würden, und verglich sie mit Sebastian Kurz' JVP. Einen schlimmeren Vorwurf kann man jungen Grünen wohl nicht mehr machen.

Danach ging der Streit erst so richtig los. Diese Woche legte Reimon – wieder via Facebook – noch einmal nach: „Ihr habt die Spitzenkandidatin erfolgreich beschädigt, um Druck für interne Macht- und Karrierespielchen zu machen.“ Man solle ihm nicht mehr vom „Kampf gegen rechts“ erzählen.

Bei der SPÖ-Parteizeitung

Michel Reimon war auch einmal jung. Ein junger Roter gewissermaßen. Er arbeitete für die „BF“, die Parteizeitung der SPÖ-Burgenland. Bis er sich mit der Partei überwarf, die ihm ohnehin immer zu rechts gewesen war. Nach einem kritischen Bericht über eine Militärübung im Burgenland flog er bei der „BF“ raus.

Reimon heuerte bei den Grünen im Burgenland als Pressesprecher an. 2010 wurde er dann sogar Spitzenkandidat. 2014 wechselte er ins EU-Parlament. Die „Presse“ schrieb damals: „Eigentlich hätte Alexander Van der Bellen die Grünen in die EU-Wahl führen sollen, gemeinsam mit Ulrike Lunacek. Doch der 70-jährige Professor wollte nicht, Lunacek wurde Spitzenkandidatin, und im Wetteifern um Platz zwei setzte sich mit Reimon ein außerhalb des Nachrichtenportals Twitter weitgehend unbekannter Burgenländer durch.“ Schon damals unterstützt von Eva Glawischnig, die ihn nun auch in den Bundesvorstand holte.

Reimon war einer der ersten, der Social Media exzessiv für seine Karriere nutzte. Hier inszenierte er sich als Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker. Und tut das bis heute. In die Themen Ceta und TTIP verbiss er sich regelrecht. Mit dem Publizisten Robert Misik verfasste er das Buch „Supermarkt Europa“, mit Attac-Aktivist Christian Felber das „Schwarzbuch Privatisierung“, jüngst schrieb er mit der Journalistin Eva Zelechowski „Putins rechte Freunde“.

Bei eingekesselten Jesiden

Reimon erinnert vom Typus her an die Grünen in ihren Anfängen: linksalternativ, aktionistisch, stets empörungsbereit. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er bekannt, als er 2014 einen Hilfsflug für die eingekesselten Jesiden im Nordirak begleitete, dies natürlich filmte und ins Internet stellte. Es waren erschütternde Bilder einer nicht ungefährlichen Mission.

Mut, das muss man ihm lassen, hat er. Schon im Burgenland hatte er sich seinerzeit Sachen getraut, die zuvor undenkbar gewesen waren. Im Landtag verhöhnte er die SPÖ mit einer Interpretation von „Des Kaisers neue Kleider“. Und heute lässt er in den Sozialen Medien kaum einen Streit aus. Auch keinen innerparteilichen.