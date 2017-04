Textversion

08.04.2017 | 15:28 | von THOMAS PRIOR (DiePresse.com)

Die grüne Parteichefin, Eva Glawischnig, tritt nicht zurück – "im Gegenteil". In einer Krisensitzung will sie die Grünen wieder einen. Die Trennung von der Parteijugend bereut sie nicht: Das Vertrauen sei gebrochen.

Die Presse: Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie nach ihrem allergischen Schock am Wochenende krank daheim waren und Ihre Partei öffentlich über Ihre Ablöse diskutiert hat?

Eva Glawischnig: Für mich waren das zwei Parallelwelten. Ich habe auch viel Unterstützung aus den Ländern bekommen, aber die Unterstützer sind leiser. Die wüsten Spekulationen in den Medien waren für mich persönlich eine Text-Bild-Schere.



Allerdings scheinen Sie dann doch einige Gegner zu haben, nicht nur bei den Jungen Grünen. Die Ablösegerüchte um Ihre Person wurden auch von anderen Teilen der Partei verbreitet. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Es ist sehr schwierig, wenn anonyme Kritik geäußert wird. Mir ist auch inhaltlich nicht wirklich klar, was die Kritik ist. Ich denke doch, dass ich auf einige Erfolge verweisen kann. Als ich die Partei 2008 von Alexander Van der Bellen übernommen habe, dachten alle, dass wir ein Drittel der Wähler verlieren würden. Das Gegenteil ist eingetreten.



Es gibt zum Beispiel den Vorwurf, dass Ihr Führungsstab undemokratisch agiert und die Basis nicht in Entscheidungen einbezieht.

Ich muss immer sehr schmunzeln, wenn man mir vorwirft, ich wäre autoritär. Jeder, der mich persönlich besser kennt, weiß, dass ich ein extrem demokratischer, gutmütiger Typ bin. Und die Beschlüsse werden nicht von mir allein gefasst, sondern vom erweiterten Bundesvorstand, in dem 25 Personen sitzen, auch die Ländervertreter. Ich bin ja nur die Sprecherin des Vorstandes. Van der Bellen hat einmal gefragt, was den Bundessprecher der Grünen vom Diktator in Nordkorea unterscheidet.



Und, wie lautet die Antwort?

Der grüne Bundessprecher hat hundert Prozent Verantwortung und null Macht. Beim nordkoreanischen Diktator ist es umgekehrt. Das habe ich sehr treffend gefunden. Es kann doch nicht so sein, dass für alles, was bei den Grünen gut läuft, alle verantwortlich sind, und für das Schlechte, egal, wo es passiert, nur die Bundesspitze. Das ist eine etwas seltsame Sicht auf die Welt.



Macht einen das amtsmüde?

Im Gegenteil, vielleicht bin ich von den Medikamenten noch ein bisschen müde, aber ich habe große Lust auf den Wahlkampf und gehe mit voller Energie in die Nationalratswahl. Und ich werde in der Woche nach Ostern den erweiterten Bundesvorstand zu einer Sitzung einberufen und dort das Angebot aussprechen, sich auszutauschen und breit für die Nationalratswahl aufzustellen. Das ist jetzt notwendig.



Sie wollen also, wie man so schön sagt, auf den Tisch hauen.

Ich möchte eine herzliche Einladung an alle aussprechen, zur Arbeit zurückzukehren. Wir sind nicht in der Politik, um irgendwelche Spielchen zu spielen, sondern um das Leben der Menschen zu verbessern. Und deshalb möchte ich Außenminister Sebastian Kurz auffordern, seine Kontakte zu Russland, die er angeblich hat, zu nutzen, um einen Beitrag zum Friedensprozess in Syrien zu leisten. Ich glaube, dass diese Bilder niemand länger ertragen kann.



Ich muss trotzdem noch einmal zu den Grünen zurück.

Eines vorweg: Wenn alle dauernd interne Befindlichkeiten nach außen kommunizieren, ist der Handlungsspielraum der Bundessprecherin natürlich eingeschränkt. Das ist das Bedauerliche an den vergangenen Wochen.



Haben Sie sich zu wenig um Ihre Partei gekümmert? Die Jungen Grünen haben sich unter anderem darüber beklagt, dass Sie keine Zeit für sie hatten.

Die Parteispitze bin ja nicht nur ich. Ich kann nicht alles selbst machen. Deshalb gibt es eine Arbeitsaufteilung mit meinen Stellvertretern, Ingrid Felipe und Werner Kogler, außerdem mit Albert Steinhauser im Parlamentsklub. Felipe und Steinhauser haben sich sehr intensiv mit den Jungen Grünen ausgetauscht. Mein Job ist in erster Linie die Außenvertretung. Mir das vorzuwerfen, finde ich einigermaßen absurd.

War die Trennung von den Jungen Grünen ein Fehler?

Gewisse Dinge kann man als Bundesvorstand einfach nicht zulassen. Zum Beispiel, wenn es eine Gegenkandidatur gegen das gemeinsame Projekt gibt.



Sie meinen die Grünen Studierenden, die bei den Hochschülerschaftswahlen gegen die offizielle Grünen-Fraktion, die Gras, antreten und dabei von den Jungen Grünen unterstützt werden.

Vielleicht war ich ein bisschen naiv. Wir haben den Jungen Grünen wahnsinnig viel Freiraum gelassen. Kritik war nie das Thema, das hat eine gewisse Tradition. Schon Van der Bellen wurde Verrat an der Partei vorgeworfen. Und wir wollen ja auch eine kritische Jugendorganisation.



Das sehen die Jungen Grünen ein wenig anders.

Ich kann die Motive ihrer Führungsgruppe nur schwer nachvollziehen, für mich ist es nur so: Das Vertrauen ist gebrochen.



Sind Sie verärgert?

Eher enttäuscht. Mir tut es auch um die vielen engagierten Jugendlichen leid. Und ich möchte allen die Hand ausstrecken, die sagen, dass sie wieder inhaltlich mit uns arbeiten wollen.



Viele in der Partei haben die Trennung als zu hart empfunden. Ex-Parteichef Johannes Voggenhuber etwa hat gesagt: „So setzt man nicht einmal einen Hund vor die Tür.“

Meine Stellvertreterin Ingrid Felipe hat sich über Monate um eine Lösung bemüht, aber die Jungen Grünen waren nicht einmal bereit, die Minimalforderung – sich von der Gegenkandidatur bei der ÖH–Wahl zu verabschieden – zu erfüllen. Und Voggenhuber kritisiert die Parteispitze schon seit mehr als zehn Jahren. Ich glaube, das ist bereits ein historischer Reflex.



Felipe hat die Krisenkommunikation im Konflikt mit den Jungen Grünen mit „Vier minus“ benotet. Sehen Sie das auch so?

Wir haben kein gutes Bild abgegeben, das ist schade. Aber vielleicht hat das Gewitter ja eine reinigende Wirkung.



Gewitterwolken gibt es bei den Grünen im Moment sehr viele. Da wäre auch der Streit um das Hochhaus am Wiener Heumarkt.

Das ist jetzt der Klassiker, wenn die Bundessprecherin für Landesthemen verantwortlich gemacht wird. Aber gut: Ich finde, man hat da mit der Urabstimmung eine saubere Lösung gefunden. Das Ergebnis wird umgesetzt. Persönlich möchte ich jetzt keine Empfehlung dazu abgeben.



Für etwas anderes kann man die Bundessprecherin aber schon verantwortlich machen: Manche Grüne ziehen ihr eigenes Programm durch. Oder war es in Ihrem Sinne, dass Peter Pilz eine gemeinsame Pressekonferenz mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gibt?

Wenn wir einen U-Ausschuss nach Minderheitenrecht zum Thema Eurofighter durchsetzen wollen, sind wir auf die Unterstützung der FPÖ angewiesen.



Das ist nachvollziehbar. Aber muss man deshalb gleich eine kleine Medienshow mit dem angeblichen Erzfeind abziehen, Stofftierfrösche inklusive?

Peter Pilz pflegt jetzt schon seit über 30 Jahren einen sehr eigenen Stil. Meiner ist es nicht. Ich halte auch symbolisch Distanz zu Strache.



Kann es sein, dass Ihnen die Partei manchmal entgleitet? Oder sind abweichende Meinungen durchaus erwünscht?

Die sind immer möglich. Aber es ist meine Aufgabe, den gemeinsamen Standpunkt einer Mehrheit zu vertreten. Zum Beispiel beim Thema Doppelstaatsbürgerschaften. Da sind die meisten Grünen, anders als Peter Pilz, der Meinung, dass man die international mobilen Menschen auch in ihrer Geschichte anerkennen muss. Man kann trotzdem ein guter Staatsbürger sein – ein guter Doppelstaatsbürger.



Werden Sie Ihren Führungsstil ändern?

Ich gehe davon aus, dass sich jetzt alle auf die Riesenchance besinnen, die wir in der Vorauseinandersetzung zum Nationalratswahlkampf haben.



Werden Sie das auch einfordern?

Das ist der Sinn der Vorstandssitzung nach Ostern. Jetzt, da alle Parteien nach rechts gerückt sind und Positionen von den Populisten übernehmen, sollten wir einen Gegenpol bilden.



Aber wenn man dieser linksliberale Gegenpol sein will, muss man dann nicht lauter sein, als es die Grünen zuletzt waren?

Das wäre ich sehr gern. Wenn das Konzert der offenen Strategien und sonstigen Debatten etwas leiser wäre, dann könnten die Grünen auch inhaltlich wieder lauter werden.