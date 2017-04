Textversion

10.04.2017

SPÖ und ÖVP geben "das Bild einer heillosen Zerrüttung" ab, sagt der FPÖ-Generalsekretär. Er sieht die Zeit gekommen, um "Neuwahlen einzuleiten".

Herbert Kickl, der Generalsekretär der FPÖ, sieht der kommenden Nationalratswahl – die planmäßig im Herbst 2018 stattfinden soll – entspannt entgegen. Immerhin würden freiheitliche Themen derzeit „die innenpolitische Landschaft dominieren“, wie er am Montag dem „Standard“ sagte. Die rot-schwarze Bundesregierung präsentiere hingegen täglich „das Bild einer heillosen Zerrüttung“. Seiner Ansicht nach wäre es daher „angebracht, Neuwahlen einzuleiten“.

Überhaupt gehe er davon aus, dass SPÖ und ÖVP schon an einem Termin für einen vorgezogenen Wahltermin „paktieren“ würden. Kickl: „Beide sind sich längst einig, dass die Wahl im Herbst stattfinden soll.“ Die Freiheitlichen seien darauf jedenfalls vorbereitet: „Nicht nur finanziell. Ich würde sogar sagen, wir sind so gut auf diese Wahl vorbereitet wie nie zuvor.“

Ob die FPÖ nicht fürchte, durch den schärferen Flüchtlingskurs der Regierung ihr Alleinstellungsmerkmal verloren zu haben? „Da muss man schon genauer hinschauen“, meinte Kickl. Dann würde man bemerken, dass sich nicht viel verändert habe: „Die völlige falsche Gleichsetzung von Zuwanderung und dem Asylantenstatus ist nach wie vor gegeben. Das geht in eine falsche Richtung.“ Um aber nicht nur auf das Ausländerthema reduziert zu werden, will die FPÖ demnächst ein Wirtschaftsprogramm präsentieren. Über die darin gebündelte Kompetenz „werden sich viele ärgern“, prophezeite der Generalsekretär.

Sebastian Kurz wollte Kickl nicht als Konkurrenten für seinen Parteichef Heinz-Christian Strache sehen: „ÖVP sticht Kurz. Und nicht Kurz sticht ÖVP.“ In anderen Worten: „Von dem, was der Außen- und Integrationsminister in seinen Ankündigungen nach außen posaunt, bleibt nichts übrig.“ Auch das medial viel beschworene „innerparteiliche Match“ Norbert Hofer gegen Strache habe es „nie gegeben“.

