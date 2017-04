Textversion

13.04.2017 | 16:35 | von Thomas Prior (Die Presse)

Die Jugendorganisationen, einst stiefmütterlich behandelt, können ihre Parteichefs heute in Bedrängnis bringen. Das hat auch mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten zu tun. Allerdings: Daneben gibt es auch noch immer die Angepassten.

Nicht, dass kalkuliertes Aufbegehren gegen die politisch Erziehungsberechtigten eine Erfindung der Jungen Grünen gewesen wäre. Schon Josef Cap, damals Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ), wusste beim SPÖ-Parteitag im Oktober 1982, welche Fragen er dem burgenländischen Landeshauptmann, Theodor Kery, stellen musste, um ihn in Verlegenheit zu bringen. Cap verlor danach seinen Sitz im Bundesparteivorstand. Seiner Karriere hat der Konflikt mit dem pannonischen Patriarchen, den er unter anderem gefragt hatte, ob er wirklich mehr verdiene als Bundeskanzler Bruno Kreisky, aber nicht geschadet. Im Gegenteil.

Der spätere Klubobmann nützte damals die Bühne, die ihm der Parteitag bot. Die Parteijugend von heute tut sich da leichter, weil sie mit den sozialen Medien eine permanente Bühne hat, die sich mit machtpolitischem Geschick beliebig ausdehnen lässt. Die Jungen Grünen etwa haben ihre Facebook-Gemeinde in den vergangenen Wochen auf 12.500 Freunde vergrößert und sich damit auf den zweiten Platz hinter dem Ring Freiheitlicher Jugend (etwa 14.200 Follower) geschoben, obwohl sie im analogen Leben nur 4000 Mitglieder haben.

Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten haben den Jugendorganisationen, die früher zwar gehört, aber nicht ernst genommen wurden, Macht verliehen. Allein schon deshalb, weil sie die sozialen Medien besser beherrschen als ihre etablierten Kollegen und damit eine gewisse Kampagnenkraft für die gesamte Partei aufbieten können. Das digitale Netzwerk lässt sich aber auch für eigene Zwecke instrumentalisieren, wie die Jungen Grünen gerade eindrucksvoll bewiesen haben. Kurzfristig hatten sie die Partei sogar in eine Führungsdebatte gestürzt, weil plötzlich auch andere Gegner von Eva Glawischnig ihre Chance witterten.

Ähnlich war es vor einem Jahr in der SPÖ, als die SJ mitgeholfen hat, Werner Faymann zum Rücktritt zu drängen. Beim Maiaufmarsch in Wien wurde der damalige Parteichef ausgebuht. „Faymann in den Ruhestand“, stand auf den Plakaten der Jusos. Acht Tage später war es dann so weit, weil sich auch ein Großteil der Landesparteien gegen den Kanzler verschworen hatte. Allein wäre die SJ dazu nicht in der Lage gewesen. Aber mit rund 64.000 Mitgliedern kann sie eine Grundstimmung in der Partei zumindest verstärken.

Jederzeit kampagnenbereit

Die traditionell eher angepasste Junge ÖVP hätte mit über 100.000 Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten. Ihr dürfte es aber weniger darum gehen, einen Parteichef zu stürzen, als einen zu installieren, nämlich ihren Obmann Sebastian Kurz. Allerdings tut sie das unauffälliger. Unter Kurz haben die Jungschwarzen ihren Einflussbereich deutlich erweitert. JVP-Mitglieder sitzen heute überall in der ÖVP. Sie sind Kurz treu ergeben und wären auf Knopfdruck kampagnenbereit, sollte sich ihr Chef eines Tages zu Höherem berufen fühlen.

Ein Machtfaktor in ihrer Partei sind auch die Junos, wobei das strukturelle Gründe hat. Wie das Liberale Forum wurden auch die Jungen Liberalen (Julis) 2014 formal den Neos eingegliedert. Sie benannten sich in Junos um, sind aber nicht nur die Jugendbewegung der Partei, sondern ein gleichberechtigter Partner. So setzten sie etwa die Cannabis-Legalisierung im Parteiprogramm durch und brachten Matthias Strolz zum zweiten Mal nach der Wasserprivatisierungsdebatte in Erklärungsnot.

Generell zählen die Junos aber zu den unauffälligen Jugendorganisationen, wenn sie auch nicht so stromlinienförmig sind wie der Ring Freiheitlicher Jugend, aus dem nicht einmal ein Hauch Strache-Kritik dringt. RFJ-Obmann Maximilian Krauss ist Gemeinderat in Wien und dem Bundesparteiobmann treu ergeben.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums definiert sich die Parteijugend seit jeher über eine oppositionelle Haltung der eigenen Parteiführung gegenüber. Gut möglich, dass sich der Vorstand der Jungen Grünen, der dann doch vor Glawischnig kapituliert hat und sich im Juni zurückziehen wird, hier etwas von den SJ-Kollegen abgeschaut hat. Noch-Bundessprecherin Flora Petrik und Julia Herr, die aktuelle SJ-Vorsitzende, kennen und schätzen einander. Nach der Trennung von der Mutterpartei fanden die Jungen Grünen Unterschlupf bei den Jusos. Petrik stellte danach ein Foto von sich und Herr auf ihre Facebook-Seite und schrieb dazu: „Danke, Julia! Wir linken Burgenländerinnen müssen zusammenhalten.“ Vielleicht beschränkt sich die Zusammenarbeit ja bald nicht mehr nur auf eine Bürogemeinschaft.

Die mit Hemd, Sakko oder Hoodie und Esprit

Der politische Nachwuchs muss nicht zwangsläufig rebellieren: Einige Jungpolitiker halten sich mit Kritik an der Parteispitze bewusst zurück. Loyalität ist lang keine Garantie für eine Karriere – aber zumindest kein Hindernis.

Von Iris Bonavida

Während die Jungen Grünen in den vergangenen Wochen laut gegen die Mutterpartei aufbegehrt hatten, verhielt sich ein junger Grüner erstaunlich ruhig: Julian Schmid. Der bald 28-jährige Nationalratsabgeordnete sagte kein Wort zu dem internen Konflikt, reagierte nicht auf Anfragen. Aus strategischer Sicht ist das durchaus nachvollziehbar: In seiner Rolle als Jugendsprecher kann Schmid den Parteinachwuchs nicht offiziell vor den Kopf stoßen. Mit Kritik an der Parteispitze hält er sich aber genauso zurück.

Und das macht sich bezahlt: „Lieber Julian! Du bist mit deinem Esprit ein Vorbild für viele junge Menschen, die sich politisch engagieren wollen!“, schrieb Parteichefin Eva Glawischnig erst im März auf seine Facebook-Seite. Für die Parteichefin gilt Schmid als große Nachwuchshoffnung. Dementsprechend oft wird er auch vermarktet: zum Beispiel auf der Titelseite des parteieigenen Jugendmagazins „Eva“ im Wahlkampf, oder auf Plakaten („Öffi für alles“). In den eigenen Reihen brachte ihm sein Image des angepassten Politikers zwar Kritik ein. Aber in seiner Zielgruppe, den grünaffinen Jungwählern, kommt Schmid an: Vor allem in den sozialen Medien hat er sich so etwas wie eine kleine Fangemeinschaft aufgebaut. Diese Plattformen nutzt er auch, um seine Themen anzubringen: Wie zum Beispiel seine jetzige Kampagne für die Einführung von Mathematik als Maturawahlfach.

Was Schmid für die Grünen ist, war Christoph Peschek für die Wiener SPÖ: Der jetzige Rapid-Geschäftsführer wurde rund um das Jahr 2010 gezielt eingesetzt, um junge Wähler anzusprechen. Der 26-jährige Gewerkschafter und selbst ernannte „Prolet“, tourte dafür durch die Wiener Nachtclubs. Gegenüber der eigenen Parteispitze war es stets loyal, sein erklärtes Feindbild war ein anderes: ein gewisser Heinz-Christian Strache.

Wäre Peschek nicht aus der aktiven Politik ausgestiegen, hätte er durchaus gute Karrierechancen gehabt: Der Wiener Bürgermeister, Michael Häupl, nannte ihn immerhin schon „die größte Nachwuchshoffnung der Partei“. Eine ähnliche Linie verfolgte auch die ehemalige Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas mit ihren Jungen Roten. Ein kleiner Kreis an Wiener Genossen sollte vor Urnengängen jugendliche Wähler gewinnen. Ohne Kritik an den eigenen Reihen.

Wild gegen mild, rebellisch versus angepasst: In der SPÖ wurden diese zwei Zugänge sogar institutionalisiert. Die Sozialistische Jugend (SJ) sieht sich als Stachel im roten Fleisch – mit einem „kritisch-solidarischen Naheverhältnis“ zur SPÖ. Die Junge Generation (JG) gilt hingegen als angepasste Organisation – ihre Mitglieder haben auch gleichzeitig ein rotes Parteibuch, was bei der SJ nicht der Fall ist. „Die JG wurde mit leichter Überheblichkeit belächelt“, erzählt ein ehemaliges SJ-Mitglied. „Das waren die im Hemd und Sakko. Die, die etwas werden wollten.“ Die SJ habe sich dafür zu sehr auf interne Kritik konzentriert.

JG-Chefin Katharina Kucharowits sitzt seit 2013 im Parlament – und gilt tatsächlich als jemand, der nur ungern öffentlich die SPÖ kritisiert. Ihre Meinung äußere sie lieber in internen Sitzungen, sagt sie immer wieder. Gegen die eigene Fraktion zu stimmen, werde sie wohl hoffentlich nie müssen. Am Ende tat sie das doch – gemeinsam mit drei anderen Mandatarinnen – gegen das Asylpaket.