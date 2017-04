Textversion

Warum sind die Populisten weltweit auf dem Vormarsch? Diese Frage versucht Ex-Politiker Petzner mit einem Blick zurück in die Kindheit zu beantworten.

„Erwacht ein Kind aus einem Alptraum von einem Monster unter seinem Bett, dann sagt ein normaler Politiker zu ihm: ‚Komm, sehen wir nach, da ist kein Monster.‘ Ein Populist sagt: ‚Ja, da ist ein Monster, es ist riesengroß und nur ich kann dich davor schützen.‘" Diese Zeilen finden sich in dem von Stefan Petzner, vormals zweiter Mann hinter dem damaligen BZÖ-Chef und Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, dann Nationalratsabgeordneter und mittlerweile politischer Berater, geschriebenen Buch „Trump to Go. Eine kurze Erklärung wie Populismus funktioniert", das am 22. April im „edition a"-Verlag erscheinen wird.

Als Beispiele für Populisten führt Petzner neben US-Präsident Donald Trump, auf den der Titel referiert, unter anderem auch die Chefin des französischen Front National Marine Le Pen, Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, sowie FPÖ-Bundesparteichef Heinz-Christian Strache an. Und er wirft Fragen auf: Warum sind die Populisten weltweit auf dem Vormarsch? Warum erleben sie in den USA, in Lateinamerika, in weiten Teilen Europas bis hin zu den Staaten des ehemaligen Ostblocks einen derartigen Aufschwung?

Um Antworten zu geben, lädt Petzner auf einen Blick zurück in die eigene Kindheit ein. In einer Leseprobe des 176 Seiten umfassenden Buchs warnt der Ex-Politiker vor Populisten, die sich Ängste vor Bedrohungen der Gegenwart zunutze machen würden, um „als Retter auf den Plan treten" zu können: „Wie damals die Eltern kommen sie, machen das Licht an und versprechen Schutz und Hilfe. Eines aber machen sie partout nicht. Sie werfen keinen gemeinsamen Blick unters Bett, um klare Fakten zu schaffen. Sie machen das Gegenteil." Nöte und Sorgen würden bestärkt („die Monster unter deinem Bett gibt es wirklich ... aber ich bin für dich da").

