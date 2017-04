Textversion

18.04.2017 | 14:10 | (DiePresse.com)

Gemeinnützige Arbeiten für Asylwerber waren lange diskutiert und politisch heiß umstritten. Wie funktioniert aber nun die Maßnahme? Wo ist sie überhaupt umgesetzt?

Sie sind von der Stadt Linz Dienstagmittag mit Müllwagerl, Greifzange, Handschuhen und Warnweste ausgestattet worden. Ihr Auftrag lautet: Dosen, Flaschen, Papier und damit gröberen Schmutz zu entfernen. Nun sind in der oberösterreichischen Landeshauptstadt im Ressort Strassenbetreuung die ersten beiden Asylwerber im Zuge der Frühjahrsputzaktion gemeinnützig tätig. Für fünf Euro pro Stunde.

Es ist bezeichnend, wie vorsichtig-zurückhaltend selbst größere Städte und Gemeinden beim Arbeitseinsatz von Asylwerbern bisher umgegangen sind und umgehen. In Linz ist es bei der Hilfe bei der Straßenbetreuung die Premiere. Dabei wird bundesweit seit Monaten intensiv über solche Jobs als Teil der Integration von Flüchtlingen diskutiert, die Bevölkerung befürwortet derartige Hilfsarbeiten statt Nichtstun.

Bisher haben die Kommunen aber vor allem wegen Unklarheiten um den Versicherungsschutz oft gezögert. Außerdem sollen keine regulären Arbeitskräfte dadurch wegfallen. Der für die Straßenbetreuung zuständige Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) begrüßt nicht nur den Einsatz für die Gesellschaft, sondern erachtet das auch für eine wichtige Maßnahme für nachhaltige Integration von Flüchtlingen in Österreich.

In der mit 200.000 Einwohnern drittgrößten Stadt Österreichs werden nun von der Caritas wöchentlich zwei Asylwerber zur Müllentsorgung zugeteilt. Sie werden in der Linzer Innenstadt auf zwei Routen jeweils von 13 bis 19 Uhr unterwegs sein. Bezahlt werden sie dafür jede Woche von der Stadt. Baier hat dabei auf den Katalog an Hilfstätigkeiten seines ÖVP-Parteikollegen Innenminister Wolfgang Sobotka aus dem Herbst des Vorjahres zurückgegriffen.

Bundeskanzleramt mit drei Jobs beteiligt

Auch auf Regierungsebene in Wien sind gemeinnützige Jobs für Asylwerber alles andere als breit gestreut. Das Bundeskanzleramt bietet derzeit für insgesamt drei Asylwerber gemeinnützige Tätigkeiten an, wie der Presse im Büro von Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) erläutert wird. Das Trio ist in der Verwaltungsakademie des Bundes im Schloss Laudon in Wien im Einsatz: Deren Tätigkeiten umfassen die Pflege und Instandhaltung der Parkanlage, Tätigkeiten im Lager und die Verteilung von Materialanlieferungen sowie die Mithilfe bei der Vorbereitung von Veranstaltungen. Pro Stunde beträgt dort die Entschädigung für jeden der drei Teilnehmer vier Euro.

Der Ausbau der Deutsch- und Wertekurse sowie verstärkte Bemühungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt speziell für Asylberechtigte, aber auch Asylwerber sind einer der Hauptpunkte des Integrationsgesetzes und zum Integrationsjahr. Das ist von Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP), Duzdar und Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) ausgearbeitet worden und wartet auf den Beschluss durch den Nationalrat.