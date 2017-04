Textversion

18.04.2017 | 14:37 | (DiePresse.com)

Die 37-Jährige wird Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Europa-Beziehungen. Buchmann räumte wegen der Aberkennung seines Doktortitels seinen Posten.

Barbara Eibinger-Miedl ist am Dienstag nach dem angekündigten Rücktritt von Christian Buchmann von der steirischen ÖVP als Nachfolgerin im Wirtschaftsressort ausgewählt worden. Die bisherige Klubobfrau ist seit 2010 Abgeordnete im Landtag und war davor vier Jahre im Bundesrat aktiv. Künftig wird die 37-Jährige für Wirtschaft, Tourismus und Europbeziehungen in der steirischen Landesregierung verantwortlich sein.

Ob sie auch das Kulturressort von Buchmann übernimmt, ließ sie noch offen. Sie wolle sich erst die Aufgaben und die Ressorts im Detail ansehen, erklärte sie auf Nachfrage. Eibinger-Miedl sprach von "großen Fußstapfen", die ihr Buchmann hinterlasse. Sie freue sich auf die Ressorts: Die Wirtschaft sei ihr als Unternehmertochter "in die Wiege gelegt" worden, in der vergangenen Landtagsperiode hatte sie schon als Tourismussprecherin fungiert und Europa sei ihr ein "Herzensanliegen".

Eibinger-Miedls Nachfolger an der Spitze des steirischen ÖVP-Klubs wird ihr bisheriger Stellvertreter Karl Lackner. Wie die 37-Jährige zuvor, wurde auch er einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt.

Buchmann wird bei der nächsten Landtagssitzung am Dienstag kommender Woche aus der Landesregierung ausscheiden. Er musste Anfang April seinen Doktortitel wegen Plagiats in seiner Doktorarbeit abgeben. In einer Aussendung äußerte er sich betrübt: "Ich musste in den letzten Tagen zur Kenntnis nehmen, dass ein Fehler vor 17 Jahren schwerer wiegt als Leistungen in der Gegenwart und Ideen für die Zukunft."

Schützenhöfer: "Geglaubt, dass Glaubwürdigkeit erhalten bleiben könnte"

Für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat Eibinger-Miedl bisher schon "großartige Arbeit geleistet", wie er nach der Bekanntgabe der Entscheidung Dienstagmittag sagte. Weiters erläuterte er, dass Buchmann ihn am Montagabend angerufen und den geplanten Rücktritt erklärt habe, "um Schaden von seiner Person und der Gesinnungsgemeinschaft abzuwenden". Der Landeshauptmann will den Schritt "mit Bedauern zur Kenntnis genommen" haben und hatte für den scheidenden Landesrat lobende Worte parat: "Er hat die Dinge behutsam und gut weiterentwickelt".

"Es war keine leichte Zeit, aber Ostern ist eine Zeit der Auferstehung und ich bin zuversichtlich - auch wenn manches, das sich zuletzt abgespielt hat, geschmerzt hat." Schützenhöfer selbst habe bis zuletzt geglaubt, dass "die Glaubwürdigkeit erhalten bleiben könnte".