18.04.2017 | 14:25 | Von Julia Neuhauser (Die Presse)

Thomas Stelzer wurde unter großer medialer Aufmerksamkeit als neuer Landeshauptmann und ÖVP-Landeschef inthronisiert. Was treiben eigentlich die Genossen Christian Kerns?

Der neue oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer versucht seine Bekanntheit durch eine neue Kampagne zu steigern. Seit Kurzem hängt in jeder noch so kleinen Gemeinde sein Konterfei mit dem Slogan „Thomas Stelzer. Die neue Zeit.“ Die Landes-SPÖ stellt sich ihm nun mit einer Kampagne entgegen. Wie in Niederösterreich – hier könnte der frühere Polizeigeneral Franz Schnabl ja Johanna Mikl-Leitner herausfordern – wollen auch die oberösterreichischen Genossen um Birgit Gerstorfer dem neuen Landeshauptmann von Beginn an das Wasser abgraben.

Eine „freche“, „extrem schräge“ Kampagne soll es werden, heißt es in der SPÖ. Das Thema Arbeit soll im Mittelpunkt stehen, die Parteifunktionäre sollen mit Zuckerln zum Mitmachen animiert werden. Als Belohnung für innovative Ideen wird es etwa ein Meet and Greet mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) geben.

Anleihe beim Plan A?

Die Kampagne hat sich die SPÖ von der Agentur „Frischer Wind“ von Wagner und Steinperl zimmern lassen. Das ist jene PR-Agentur aus Niederösterreich, die auch den Plan A des Kanzler designet hat. Alles nur Zufall beteuert man in Oberösterreich.

Weniger zufällig ist die neue Aktion einer anderen oberösterreichischen SPÖlerin: Nationalratsabgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber hat „als Antwort auf Plan A“, wie sie sagt, ihren Plan „B“ – B wie „Beitrag“ – entworfen. Angelehnt an das Plan A-Layout präsentiert sie auf 16 Seiten ihre Positionen. Die teilweise deutlich im Widerspruch zu jenen des Kanzlers und SPÖ-Chefs stehen.

Holzinger-Vogtenhuber sagt etwa „ganz klar NEIN!“ zu zwölf Stunden-Arbeitstagen und lehnt bei der Kinderbetreuung jeglichen Zwang ab. Ein Beitrag zur Diskussion ist das, wie Holzinger-Vogtenhuber wünscht, damit sicher geworden – vermutlich vor allem ein interparteilicher.

