19.04.2017 | 11:48 | (DiePresse.com)

Nach 13.537 Tagen verlässt Erwin Pröll das politische Parkett. In seiner letzten Rede gab er sich dankbar für die "lange Reise im Dienste Niederösterreichs". Am Nachmittag wird Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau gekürt.

Kurz nach elf Uhr am heutigen Mittwoch trat Erwin Pröll nach fast 25 Jahren als Landeshauptmann von Niederösterreich noch einmal in den Landtagssitzungssaal in St. Pölten – um seine letzte Rede am politischen Parkett zu halten. In den Worten des langjährigen ÖVP-Landeschefs: „In wenigen Minuten werde ich das Staffelholz des Landeshauptmannes an Johanna Mikl-Leitner übergeben“ und damit „endet eine lange Reise im Dienste unseres Heimatlandes“.

Diese Reise, so blickte Pröll alsdann zurück, habe vor exakt 13.537 Tagen, umgerechnet vor 37 Jahren, begonnen, als er vom damaligen Landeshauptmann Andreas Maurer in die Landeregierung geholt und zum Landesrat gewählt worden war. Im Oktober 1992 „durfte ich in das Führungsabteil umsteigen“, verwies er auf seine Angelobung als Landeshauptmann von Österreichs größtem Bundesland. „Heute verlasse ich den Führerstand nicht in Wehmut und Abschiedsschmerz, sondern in unglaublicher Dankbarkeit, mit Freude und vor allem auch in großer Demut.“

Das Land habe sich im vergangenen Vierteljahrhundert verändert: Als er an die Landesspitze aufgerückt war, wurde er noch in der Wiener Herrengasse angelobt, „unser nördlicher Nachbar war die gemeinsame Tschechoslowakei“, die Europäische Union hatte gerade zwölf Mitglieder – Österreich war nicht dabei. Heute grenzen im Norden mehrere Länder an Österreich, die EU habe 28 Mitglieder, sogar eine gemeinsam Währung – und Niederösterreich sei dadurch „vom Rand Europas in die Mitte gerückt“.

"Das eine oder andere Foul ist gang und gäbe"

Als er das politische Zepter übernommen habe, wollte er den Landsleuten Mut machen. Daraus sei „ein Gegenwartsbild mit Format“ geworden. Allerdings eines, „das nicht fertig gezeichnet ist“. Das Land sei gewachsen und zum Teil „über sich hinausgewachsen“, verwies er etwa auf die niederösterreichische Infrastruktur, den Wissenschaftsstandort, zu dem man sich gemausert habe, und die Kunst („Niederösterreich ist das Land mit der höchsten Museumsdichte weltweit“). Es sei wichtig, das alles zu beachten. Denn der Weg, den man gegangen sei, sei notwendig gewesen: „Denn er gibt unserem Land Selbstbewusstsein und das brauchen wir.“

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er etwas erzählen, zitierte Pröll denn auch ein altbekanntes Sprichwort. Und fügte hinzu: „Ich kann viel erzählen über das Land, die Menschen in diesem Land und auch viel über die Politik in diesem Land.“ Seine heutige Rede wolle er aber vor allem nützen, um über den niederösterreichischen Stil zu sprechen: Jeder wisse, dass der politische Diskurs „nicht immer harmlos“ sei, das „eine oder andere Foul“ sei im politischen Diskurs „gang und gäbe“. Letztlich sei das aber nebensächlich, denn es gehe darum, „dass der Zank der Tagespolitik nie die Kraft der Sachpolitik ersetzen dürfe“, sagte Pröll und dankte nicht nur seinen niederösterreichischen Kollegen, sondern auch den 41 Regierungsmitgliedern, mit denen er im Laufe der Jahrzehnte zusammengearbeitet habe.

Dann streute Pröll seiner Nachfolgerin, der früheren Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, noch Rosen: „Sie brennt für dieses Land“, wisse, was es heißt zu führen, zu entscheiden und dem Land zu dienen. „Liebe Hanni, ich wünsche dir für diese Aufgabe alles Gute. Du übernimmst eine große Aufgabe, aber auch eine wunderschöne“, wandte sich Pröll an seine Nachfolgerin – und erntete langen Applaus.

Dritte Landeshauptfrau Österreichs

Im weiteren Verlauf der Sondersitzung des Landtags, die für dreieinhalb Stunden angesetzt ist, wird Mikl-Leitner zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs und dritten Landeshauptfrau Österreichs gewählt. Die Wahl gilt als Formsache, denn Mikl-Leitner benötigt lediglich eine einfache Mehrheit. Allerdings haben auch die Klubs von SPÖ und Liste Frank angekündigt, für sie zu stimmen. Nach ihrer Angelobung wird sich Mikl-Leitner als Landeshauptfrau mit ihrer Regierungserklärung an die Abgeordneten des niederösterreichischen Landtages wenden.

Am frühen Nachmittag stehen noch zwei weitere Wahlen auf dem Programm: Landesrat Stephan Pernkopf rückt zum Landesvize auf, Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) kommt neu in die Landesregierung, wo er das Finanzressort übernimmt.

Die Sondersitzung des Landtages ist derzeit noch im Gang.