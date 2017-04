Textversion

24.04.2017 | 11:06 | (DiePresse.com)

Die neue Landeshauptfrau von Niederösterreich wurde in der Wiener Hofburg offiziell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt.

In der Vorwoche wurde die frühere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Sondersitzung des niederösterreichischen Landtages mit 52 von 56 Stimmen zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs und dritten Landeshauptfrau Österreichs gewählt. „Ja, ich nehme die Wahl an", sagte sie damals. Ähnlich knapp erfolgte ihre offizielle Angelobung am heutigen Montag in der Wiener Hofburg:

Erst verlas Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Angelobungsformel: „Sie werden geloben unverbrüchliche Treue der Republik Österreich, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.“ Darauf antwortete Mikl-Leitner: „Ich gelobe.“ Es folgte die Unterzeichnung der offiziellen Dokumente, ein Foto „und das war's schon“, wie Van der Bellen kommentierte.

Mikl-Leitner wünschte dem Staatsoberhaupt zur Erheiterung der anwesenden Journalisten dann noch „Ihnen auch alles Gute“.