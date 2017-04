Textversion

24.04.2017 | 15:35 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

Vor einem Jahr war der erste Durchgang der Präsidentenwahl. Was wurde aus den Prognosen von einst?

Wie die Zeit vergeht: Am Montag jährte sich die erste Runde der Bundespräsidentenwahl 2016. Und inzwischen hat Österreich allen Umständen zum Trotz sogar schon einen neuen Bundespräsidenten bekommen. Nach Stichwahl, Wahlaufhebung und Wahlverschiebung zog Alexander Van der Bellen am 26. Jänner 2017 in die Hofburg ein. Doch was hat sich in diesem Jahr verändert? Sind die Prognosen und Vermutungen, die es nach der ersten Wahlrunde gab, eingetroffen? Die Bilanz zum Jahrestag einer nicht ganz gewöhnlichen Wahl.

1 Das Land ist gar nicht so gespalten, wie es damals befürchtet worden war.

Was war nicht alles die Rede davon, wie die Präsidentschaftswahl und ihre Folgen Österreich spalten werden? Und doch kann man nur schwerlich behaupten, dass die Gesellschaft heute gespaltener dasteht als vor einem Jahr. Dass die Städte (eher für Alexander Van der Bellen) und das Land (eher für Norbert Hofer) bei der Stichwahl unterschiedlich votierten, stimmt natürlich. Doch war es auch historisch betrachtet immer schon so, dass Stadt und Land unterschiedliche Wahlergebnisse erzielt haben.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen versuchte freilich auch, das Trennende über das Einigende zu stellen. So zeigte er sich gegenüber dem Akademikerball in der Hofburg, der von grüner Seite nur allzu gern mit Demonstrationen und Parolen bekämpft wird, gelassen. „Was geht es mich an? Lasst sie doch“, erklärte das Staatsoberhaupt zum Ball der Burschenschafter.

2 Berichte über das Ableben von SPÖ und ÖVP waren stark übertrieben.

Die Hofburg-Wahl war ein echtes Desaster für die beiden Regierungsparteien. Rudolf Hundstorfer und Andreas Khol kamen nur auf je elf Prozent der Stimmen. Das Ende der Parteienlandschaft, wie sie Österreich kannte, bedeutete die Hofburg-Wahl aber dann auch wieder nicht. Werner Faymann musste zwar kurz darauf als SPÖ-Chef und Kanzler abtreten. Unter dem neuen Obmann, Christian Kern, und mit besseren Umfragewerten ausgestattet kann die SPÖ aber wieder Hoffnung schöpfen. Auch die ÖVP konnte sich etwa bei der Grazer Gemeinderatswahl über einen Erfolg freuen, die Performance von Reinhold Mitterlehner hat sich stabilisiert, und Außenminister Sebastian Kurz hat auffallend gute Umfragewerte.

Und für manche aus der Sicht von vor einem Jahr vielleicht am überraschendsten: Die rot-schwarze Regierung gibt es trotz diverser Streits auch noch immer.

3 Die Angst vor einem zu mächtigen Bundespräsidenten ist verflogen.

Landeshauptleute angeloben (wie Johanna Mikl-Leitner am Montag), ausländische Gäste wie Prinz Charles empfangen (auch wenn es noch Missverständnisse über die Kleiderordnung geben kann) oder Sub-auspiciis-Promotionen beiwohnen: Alexander Van der Bellen ist mittendrin im Alltag eines typischen Bundespräsidenten. Zu sachpolitischen Themen meldet er sich wie schon seine Amtsvorgänger nur selten zu Wort.

Im Hofburg-Wahlkampf war noch sehr die Angst vor einem starken Mann in der Hofburg herumgegeistert. Wobei dies freilich eher auf Norbert Hofer gemünzt war, der angekündigt hatte, die Regierung zu entlassen, wenn sie nicht die von ihm gewünschte Leistung erbringt. Inzwischen scheint die Angst vor der Macht des Bundespräsidenten wieder etwas verflogen. Zwar wird im Parlament in einem Ausschuss über das Thema diskutiert. Und sowohl die Koalition als auch die Grünen legten Ideen für die Beschneidung der Präsidentenrechte vor. Der von Van der Bellen für eine Änderung gewünschte All-Parteien-Konsens ist aber bereits gescheitert. Und Amtsvorgänger Heinz Fischer warnt nun sogar eindringlich vor einer Beschneidung der Präsidentenrechte.

4 Irmgard Griss könnte noch nicht aus dem politischen Rennen sein.

Irmgard Griss schied zwar als Dritte bei der Hofburg-Wahl aus. Seither wird aber darüber spekuliert, dass Griss politisch aktiv bleiben will. Mit einer Teilnahme an einem Bürgerforum mit Neos-Chef Matthias Strolz oder der nunmehrigen Übernahme einer TV-Sendung befeuerte Griss die Gerüchte, laut denen sie bei der nächsten Nationalratswahl antreten könnte. Und schon vor der Hofburg-Wahl hatte Griss ein Programm vorgestellt, in dem sich viele Punkte fanden, die man nur im Parlament umsetzen kann.

5 Trotz aller Probleme: Die Briefwahl wird es weiter geben – sei es auch mit mehr Kuverts.

Und dann war da ja noch die Sache mit den Wahlkarten, die bei der Hofburg-Wahl mal regelwidrig ausgezählt wurden und ein andermal vorzeitig aufplatzten. Die Regierung will die Briefwahl trotzdem beibehalten, aber ohne die fehleranfällige Version mit der zuklebbaren Lasche. Innenminister Wolfgang Sobotka will stattdessen drei Kuverts: die Wählerstimme soll ins Stimmkuvert, das Stimmkuvert ins Wahlkartenkuvert und dieses wiederum in ein anonymes Überkuvert.

Auch ein Vorwahltag soll als Konsequenz aus der Hofburg-Wahl eingeführt werden. Vielleicht ja nach dem Motto: Besser früher wählen als nachher noch einmal.



