25.04.2017 | 13:11 | (DiePresse.com)

Der FPÖ-Chef hat große Teile seines Briefes an Erdogan-Anhänger abgeschrieben. Er hält es für legitim, das Original "geglättet und ergänzt" zu haben - ohne Zitat.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache rechtfertigt das Posting auf seiner Facebook-Seite in dem er Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zur Ausreise aus Österreich aufgerufen hat. Er wollte den Text "so rasch wie möglich verbreiten, weil er gut und richtig ist", sagte Strache am Dienstag auf die Frage, warum er den Text großteils von dem Text einer deutschen Autorin abgeschrieben habe. Er habe das Original "geglättet und ergänzt", antwortete er darauf. Außerdem betonte er: "Ich habe fast keinen Satz 1:1 übernommen."

In dem höhnischen Posting hatte Strache die in Österreich lebenden Erdogan-Wähler zum Verlassen des Landes aufgefordert, weil er nicht wolle, dass sie unter westlichen Werten wie Demokratie, Pressefreiheit oder Gleichberechtigung litten. Er verfolge "mit Sorge und Mitgefühl, wie unverstanden Sie sich bei uns fühlen", hieß es in dem am Montag publizierten Text zynisch.

Laut einem Bericht der Tageszeitung "Kurier" schrieb Strache bei der deutschen Autorin Gabriele Brinkmann ab. Sie sagte dem Bericht zufolge, dass sie sich "missbraucht" fühle. Ihre politischen Ansichten deckten sich "in keiner Weise" mit jenen Straches.

Strache: Name der Autorin nicht bekannt gewesen

Strache bezeichnete die Verwendung und Adaptierung des Texts als "legitim" und betonte, dass ihm der Name der Autorin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt gewesen sei. Mittlerweile habe er dies berichtigt. Er habe sich auch bei der Autorin bedankt. Deren Kritik könne er aber nicht nachvollziehen. "Ich verstehe nicht, warum man sich von der eigenen richtigen Anregung distanziert", formulierte der rechtspopulistische Politiker.

Das Posting sei ein "vom Original inspirierter und neu adaptierter Text", sagte Strache. Der Text habe ihm "aus der Seele gesprochen" und sei eine "wundervolle Anregung" gewesen. Er sei aber etwas "holprig" gewesen. "Ich habe es geglättet und ergänzt". Sein Posting habe 5000 Zeichen, der Originaltext 3500 Zeichen.