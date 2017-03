diepresse.com

Der Streit ums Kopftuch

Textversion

18.03.2017 | 20:50 | (Die Presse)

Sicher habt ihr sie schon gesehen: Mädchen oder junge Frauen, die ein Kopftuch tragen. In der U-Bahn, in der Schule, am Spielplatz oder in einem Büro. Sie tragen das Kopftuch als Ausdruck ihres Glaubens.