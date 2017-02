Textversion

Selbstmordattentäter schreien es, „Gott ist groß“ heißt es eigentlich nicht: Über eine muslimische Formel für alle Lebenslagen, das verlorene „u“ bei Karl May – und die Frage: Hat Neil Armstrong im All „Allahu akbar“ gehört?

Was hat der Satz „Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da“ mit dem sogenannten Takbir, dem arabischen Ruf „Allahu akbar“, zu tun? Auf den ersten Blick nichts, im Gegenteil. Das eine steht für heile Kinderwelt, das andere ist eine religiöse Formel – und seit Jahren auch mit Selbstmordattentaten islamistischer Terroristen verknüpft. Und doch stehen sich das deutsche „hurra“ und das arabische „Allahu akbar“ nicht ganz so fern.

In beiden liegen Kampfeslust und Freude nah beinander. „Hurra“ war nicht immer nur ein Freudenruf. Im alten Österreich diente es noch im Ersten Weltkrieg als Signal für den Angriff der Kavallerie. In der preußischen Armee kennt man es schon aus dem Befreiungskrieg gegen Napoleon 1813 – Bajonettangriffe der Infanterie waren davon begleitet. „Hurra, du stolzes schönes Weib, / Hurra, Germania!“, schrieb der Dichter Ferdinand von Freiligrath damals. „Wie ziehst du frisch dein Schwert!“

Heute lässt „hurra“ nur an kindliche Freude denken, oder kindische („hipp, hipp, hurra“). „Allahu akbar“ hat, zumindest was die westliche Wahrnehmung angeht, eine umgekehrte Entwicklung genommen. War die Formel im Sprachgebrauch stets mit allen möglichen Gefühlen verbunden, gilt sie heute vor allem als Terrorsignal. Sie gehört zur Choreografie islamistischer Selbstmordattentate fast wie das Amen im Gebet. Der Mann, der jüngst vor dem Louvre gefasst wurde, rief es ebenso wie der Mörder des russischen Botschafters in Ankara am 19. Dezember 2016 und wie die Mörder im Pariser Bataclan ein Jahr davor. Auch auf Videos des IS ist es omnipräsent.

„Furcht wecken“, seit 9/11

In den Köpfen westlicher Nichtmuslime ist es so zum verlässlichen Trigger geworden: Es genügt der „Allahu akbar“-Ruf eines Spaßvogels in der Menge, um Massenpanik auszulösen. Man solle es rufen, weil es „Furcht in den Herzen der Ungläubigen weckt“, stand in einem Brief, der sich im Gepäck des 9/11-Attentäters Mohammed Atta befand. Furcht damit zu verbreiten – das ist den Terroristen gelungen. Hollywood hat sein Übriges getan, um „Allahu akbar“ als Terrorsignal in unseren Köpfen zu verankern; der Takbir gehört dort längst zur akustischen Grundausstattung islamistischer Attentäter.

Generationen von Karl-May-Lesern klang dieser Ausruf noch ganz harmlos in den Ohren – und ohne u: Als „Allah akbar“ hat es May zwecks Lokalkolorits großzügig in die Dialoge seiner Orient-Romane eingestreut. Er konnte kein Arabisch, das den Nominativ von Allah kennzeichnende „u“ unterschlug er. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der seine Figuren verschiedenste Situationen mit dieser Formel kommentieren, etwa wenn sie sich schrecken oder wundern, ist der Realität nicht so fern. Viele Muslime verwenden viele Male täglich diese Formel, wenn sie ihr Gebet beginnen, aber auch zu allen möglichen anderen Gelegenheiten; etwa, wenn sie etwas Schönes oder Schlimmes erleben – eine Geburt, eine Katastrophe oder einfach einen tollen Schuss beim Fußballmatch. „Allahu akbar“ drückt, dankbar oder schicksalsergeben, aus, dass alles, was kommt, von Gott kommt.

Schlachtruf à la „Feri, feri“, „Deus vult“

„Gott ist groß“, wird es bei uns meist übersetzt. Dabei bedeutet es genau genommen „Gott ist größer“ oder „am größten“. „Akbar“ ist der Elativ des Adjektivs für groß, „kabir“. Es kann „größer“ meinen – für einen Vergleich fehlt hier allerdings das Wörtchen „min“ – oder „sehr groß“, „am größten“.

Auch in großer Angst rufen viele Muslime unwillkürlich „Allahu akbar“. 1997 kam es aus dem Mund eines indonesischen Piloten, wenige Momente, bevor sein Flugzeug mit über 200 Personen an Bord zerschellte. Manche dachten an einen Terroranschlag, doch es war ein Unfall. Der Pilot hatte die Worte in Todesangst gerufen, so wie auch Christen in Todesangst Gebete stammeln.

Terroristen stärken sich damit vielleicht ebenfalls seelisch im Moment der Tat. Auf jeden Fall wollen sie sich vor der Öffentlichkeit stärker machen. Schlachtrufe sind ja ein uraltes Mittel psychologischer Kriegsführung: „Feri, feri!“ („Schlag, schlag!“) riefen etwa die Römer, „Deus vult“ („Gott will es“), christliche Kreuzfahrer, „Liberté, égalité, fraternité“ die Anhänger der Französischen Revolution. Im Islam findet sich „Allahu akbar“ als Kampfruf schon in den frühen Hadithen. Mohammed soll die Worte in einer entscheidenden Schlacht der islamischen Frühgeschichte, jener von Badr, gerufen haben.

Als terroristisches Ritual hat „Allahu akbar“ aber auch etwas von einem die Mitglieder einer Gruppe verbindenden Wahlspruch, einem Slogan wie „Atomkraft, nein danke“ oder „Yes we can“. Verwunderlich ist das nicht, im „Slogan“ steckt das Kämpferische, er kommt vom schottisch-gälischen „sluagh“ für Volk, Heer, sowie „gairm“ für Ruf. Im Kampf diente er als Schlachtruf, im Frieden dazu, die Clans zu versammeln.

„Allahu akbar“ wirkt ebenfalls verbindend, nicht nur bei Terroristen. Für den aus Lemberg stammenden Juden Leopold Weiss, der 1926 zum Islam konvertierte und sich Mohammed Asad nannte, klangen diese Worte aus dem Mund des Muezzins wie ein Symbol für die ideale Gemeinschaft – „in welcher die Verwandtschaft zwischen Mensch und Mensch nicht etwa zufälligen Gemeinsamkeiten der Rasse und wirtschaftlichen Interessen entspross, sondern [. . .] auf einer Gemeinschaft der Weltschau und des Lebenssinns, die alle Schranken der Einsamkeit zwischen Mensch und Mensch aufhob.“ Was Weiss alias Asad am Islam faszinierte, ähnelt den Bekenntnissen heutiger muslimischer Konvertiten.

„Großer Gott, wir loben dich“, lassen christliche Erzählungen die Engel im Himmel singen. Neil Armstrong, heißt es, soll im All ein „Allahu akbar“ gehört haben. Diese Urban Legend geisterte in den Achtzigerjahren so hartnäckig durch malaysische, indonesische und andere Zeitungen, dass das US-amerikanische Außenministerium 1983 ein offizielles Dementi veröffentlichen musste; ausgestorben ist sie, wie das Internet zeigt, bis heute nicht. Armstrong soll nach seiner Rückkehr zur Erde Muslim geworden sein und sich im Libanon angesiedelt haben. Annähernd wahr an dieser vielleicht schönsten „Allahu akbar“-Geschichte ist nur eines: Neil Armstrong hatte eine Farm in der Nähe von Lebanon. Aber Lebanon in Ohio.