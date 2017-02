Textversion

23.02.2017 | 12:16 | Von Anne-Catherine Simon (Die Presse)

Mit falschen Übersetzungen schmuggelte Luther seine Theologie ins AT. Hat er auch aus Angst die Juden so gehasst? Gespräch mit "Luthers Bibel"-Autor Karl-Heinz Göttert.

"Feindliche Übernahmen" nennen Sie in Ihrem neuen Buch die christlichen Übersetzungen des Alten Testaments - und keiner habe das so radikal gemacht wie Luther. Eine Bibel als aggressive Einverleibung?

Es gibt in der Tat große Parallelen mit dem wirtschaftlichen Vorgang. Jemand wird gegen seinen Willen geschluckt. Die Juden waren alles andere als begeistert, dass ihr Buch von christlichen Übersetzern vereinnahmt und umgedeutet wurde. Das war schon bei der griechischen Übersetzung der Septuaginta so, die jüdische Schriftgelehrte vorgenommen hatten, ehe die Christen diese Fassung übernahmen. Es wiederholte sich bei der lateinischen Übersetzung von Hieronymus. Und auch die Diskussionen rund um Luthers Übersetzung zeigen, wie schlimm es für die Juden gewesen sein muss, zuschauen zu müssen, wie ihre heiligen Schriften von Luther als Altes Testament für seine Theologie zurechtgebogen wurden.

Ist diese Empörung schriftlich überliefert?

Es gibt leider wenig darüber, weil die Christen dies systematisch ausgegrenzt haben. Was die spätantiken Verhältnisse angeht, kennt man nur die christliche Seite, zur Lutherzeit wären kritische jüdische Schriften gar nicht gedruckt worden. Die Juden sind so gesehen nie wirklich zu Wort gekommen. Nietzsche soll gesagt haben, die Christen hätten den Juden das Alte Testament „unterm Hintern weggezogen“. Das Zitat ist zwar vermutlich falsch, aber es trifft die Wirklichkeit. Und das Schlimmste dabei ist, dass man die Juden dabei weder gefragt hat noch sie zu Wort kommen ließ.

War Hieronymus, als er die lateinische „Vulgata“ schrieb, behutsamer?

Er hat auf jeden Fall die jüdischen Schriftgelehrten ernst genommen, ist sogar nach Jerusalem gezogen, um mit ihnen reden zu können. Dass er dann doch die christliche Tradition berücksichtigt hat, ist eine andere Sache und historisch verständlich. Aber der große Unterschied zu Luther war, dass Luther sich unglaublich abschätzig über seine jüdischen Kritiker geäußert hat. Er hielt die Juden nicht einmal für diskussionswürdig und hat Entsetzliches über die Rabbiner gesagt, auch krasse Unwahrheiten wie die, dass sie ihr eigenes Hebräisch nicht wirklich verstünden.

Luther hat den Christusbezug und seine Rechtfertigungstheologie ins Alte Testament höchst frei hineinübersetzt. Sie erklären sich seinen Judenhass auch mit Angst – dass die Rabbiner seine Übersetzung zerpflücken könnten. Er selbst konnte ja nur wenig Hebräisch ...

Ja, ich glaube, dass man mit dieser These auf der richtigen Spur ist. Angst, es könnte herrauskommen, dass seine These vom Neuen Testament als Erfüllung des Alten Testaments eine sehr spekulative Geschichte ist. Bei der Jungfrauengeburt liegt es ja offen zu Tage, da weiß man auch, dass Juden protestiert haben: Es stehe doch „alma“ im Hebräischen, das heiße nicht Jungfrau, sondern junge Frau!

Die Freiheit der Übersetzung steht in Widerspruch zum Lutherschen Anspruch, zurückzugehen auf das, was in der Bibel steht, und „wörtlich“ zu übersetzen. Können Sie seinem Begriff von „Wörtlichkeit“ etwas abgewinnen?

Dieser Begriff der Wörtlichkeit ist höchst problematisch. Luther meinte damit immer seine eigene, nämlich christologische Interpretation. Statt wie früher den Bibeltext allegorisch auszulegen, also den wirklich wörtlichen Sinn moralisch oder etwa heilsgeschichtlich zu deuten, behauptet Luther, das wörtlich Gesagte handle von Christus – wohlgemerkt: im Alten Testament, in der Genesis oder in den Psalmen. Wenn bei der Erschaffung der Welt von „Wind“ die Rede ist, hält Luther dies „wörtlich“ für den Heiligen Geist, womit also schon im Alten Testament die Trinität verankert sei.

Wir würden heute sagen: Er hat vieles einfach falsch übersetzt – und mit diesen Fehlübersetzungen seine Theologie gestützt.

Tja, eigentlich darf man „falsch“ nicht sagen, ich sage also „interpretierende“ Übersetzung und meine damit „inkorrekte“ Übersetzung ... Luther hat einen grandiosen Text geschrieben, der für die Entwicklung der deutschen Sprache gar nicht zu überschätzen ist. Aber es gilt eben auch, dass dies mit viel Willkür einhergeht. Sein früher Kritiker Hieronymus Emser gilt heute als völlig unbedeutend, als Mäkler. Aber er hat durchaus etwas Richtiges gesehen, als er schrieb, Luther habe so schön übersetzt, damit „das gemeine Volk mehr Lust hat, darin zu lesen, und unter den süßen Worten die Angel schluckt...“

Waren nicht solche für heutige Maßstäbe sehr frei interpretierende Übersetzungen in der Renaissance eine Selbstverständlichkeit?

Durchaus. Luther hat so gesehen etwas getan, was damals selbstverständlich war. Sein Text ist eine Renaissance-Übersetzung, eine bzw. seine Interpretation, ja eine durchaus glänzende Ausformung seiner Theologie. Wenn aber heutige Vertreter der evangelischen Kirche diese Lutherübersetzung in revidierter Fassung herausgeben, werden die historischen Hintergründe weitgehend ausgeklammert und wohl suggeriert, es handle sich um eine philologisch perfekt übersetzte Bibel. Das ist in meinen Augen ein großer Fehler.

Gehen Ihnen die vielen Revisionen der Lutherbibel nicht weit genug?

Nein, sie machen eher etwas, was man als Quadratur des Kreises bezeichnen könnte. Sie wollen Luther bieten und neue Erkenntnisse hinsichtlich des korrekten Bibel-Wortlauts. Bei der letzten Revision haben Experten genaue Kommentare dazu abgeliefert und die vielen Freiheiten Luthers markiert. Aber letztlich zählt für die Verantwortlichen dann doch der gewohnte und ja auch mit Recht berühmte Luther-Klang, auf den man als Identitätsmerkmal nicht verzichten möchte. Aber diese Rechnung – Luther und texttreu – geht eben nicht auf. Dabei gibt es ja philologisch saubere Übersetzungen wie etwa die Basis-Bibel. Den Luther-Text als historisches Dokument könnte man mit entsprechender Kommentierung daneben in allen Ehren separat herausgeben.

Sollte denn der Luther-Text aus dem kirchlichen Gebrauch ganz gestrichen werden ...

Meine Antwort ist ein klares Nein. Ich würde als evangelischer Pfarrer zum Beispiel zu Weihnachten sagen: Jetzt lese ich euch das Evangelium in der Lutherfassung vor, weil es so am schönsten klingt.

Überall wird jetzt die Luther-Bibel gefeiert. Was hätten Sie im Reformations-Juliläumsjahr 2017 sinnvoll gefunden?

Stellen Sie sich vor, man hätte erstmals eine ökumenische deutsche Bibel herausgegeben, das wäre viel besser gewesen, als freundliche Bilder von katholisch-evangelischen Begegnungen wie etwa vom Ratsvorsitzendem der EKD und dem Papst zu bieten. Es ist doch schlicht skandalös, dass diese christlichen Kirchen keine gemeinsame Bibel zustandebringen. Zwei Anläufe sind gescheitert und nun ist wieder eine große Chance vertan. Ich sage es noch einmal: Man stelle sich vor, zum Jubiläum der Reformation hätten sich die Vertreter der Kirchen zusammengetan und eine gemeinsame Bibel herausgebracht. Stattdessen haben wir diese Revision – halb Bibel, halb Luther, wenn ich etwas zuspitzen darf. Aber man könnte verzweifeln, wenn man daran denkt, wie die Christen von außen wahrgenommen werden! Ohne gemeinsame Bibel!

Was ist ihr persönlicher Liebling unter den Bibelübersetzungen?

Sie werden sich wundern: Die von Luther! Sie ist sprachlich unübertroffen. Luther hatte stilistisch ein unglaubliches Händchen – wenn er zum Beispiel aus „abundantia cordis“ „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“ macht ... Wenn Sie jemanden suchen, der die Lutherbibel sprachlich-stilistisch verteidigt – ich mache das mit aller Kraft. Sie ist unglaublich schön, nur halt nicht korrekt.

