27.12.2016 | 20:01 | (DiePresse.com)

Die Schauspielerin erlag den Folgen einer Herzattacke. Sie war vor allem für die Rolle der "Prinzessin Leia" in der "Star Wars"-Reihe bekannt.

Schauspielerin Carrie Fisher ist im Alter von 60 Jahren verstorben, das gab ihre Familie Dienstagabend bekannt. "Mit sehr großer Trauer bestätigt Billie Loud, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher um 8.55 Uhr diesen Morgen verstorben ist", heißt es in einer Stellungnahme von Familien-Sprecher Simon Halls gegenüber dem Magazin "People". Fisher hatte am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten und erlag Dienstagmorgen den Folgen.

Nach Angaben der Fluggesellschaft United Airlines schlugen die Flugbegleiter Alarm, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und auf Maßnahmen an Bord "nicht reagierte". Nach der Landung konnten Rettungshelfer mit der nötigen Ausrüstung sie wieder zurückholen, berichtete unter anderem die "Los Angeles Times".

Als heroische Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Serie wurde Fisher berühmt. Damals war die US-Schauspielerin, Tochter der Hollywood-Promis Debbie Reynolds und Eddie Fisher, gerade 20. Im Laufe ihrer Karriere drehte sie mit Größen wie Laurence Olivier, John und James Belushi, Woody Allen, Warren Beatty, Julie Andrews und Joanne Woodward.

Noch 2016 hatte sich Fisher zusammen mit Reynolds (84) für die HBO-Dokumentation "Bright Lights: Starring Carrie Fisher und Debbie Reynolds" filmen und interviewen lassen. Mutter und Tochter wohnten zuletzt nebeneinander und sahen sich fast täglich - sie verheimlichten aber auch ihr oft angespanntes Verhältnis nicht. Fishers Vater, der Sänger Eddie Fisher (1928-2010), hatte die Familie bald nach der Geburt der gemeinsamen Tochter verlassen und Elizabeth Taylor geheiratet.

Carrie Fisher war 15, als sie die Schule aufgab und mit der Mutter in dem Broadway-Revival "Irene" auftrat. Ihr Filmdebüt folgte zwei Jahre später neben Warren Beatty, Julie Christie und Goldie Hawn in "Shampoo". Dass sie während der Dreharbeiten von George Lucas "Star Wars"-Trilogie eine Affäre mit dem verheirateten Harrison Ford hatte, verriet Fisher erst kürzlich in ihrer Autobiografie "The Princess Diarist" (2016).

Sie war ein knappes Jahr (1983-1984) mit dem Sänger Paul Simon verheiratet und hatte eine Tochter, Billie Catherine Lourd, mit dem Künstleragenten Bryan Lourd.

Fisher spielte in mehr als 40 Filmen mit, so in "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper". Außerdem war sie im Fernsehen beliebt, schrieb Romane und arbeitete an Drehbüchern mit. Ihre Autobiografie "Wishful Drinking" wurde als Dokumentation verfilmt und von Fisher in Ein-Personen-Shows auf Bühnen in Los Angeles, New York und Boston aufgeführt. Ihr erster Roman, "Grüße aus Hollywood", wurde 1990 mit Meryl Streep, Shirley McLaine und Dennis Quaid in den Hauptrollen verfilmt.

Bestürzung nach Herzinfarkt

Freunde und Kollegen von Fisher hatten bestürzt auf die Nachricht der Herzattacke reagiert. "Ich bitte alle darum, einen Moment innezuhalten und an sie zu denken", schrieb Schauspieler William Shatner ("Star Trek") auf Twitter. "Gedanken und Gebete für unsere Freundin und jedermanns Lieblingsprinzessin", twitterte Schauspieler Peter Mayhew (in "Star Wars" spielte er Chewbacca). "Wir senden Carrie Fisher unsere ganze Liebe", schrieb Mark Hamill, der in der Sternen-Krieger-Saga Luke Skywalker verkörperte. In einem späteren Tweet schrieb er an den Weihnachtsmann: "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist dass die Macht stark mit Carrie ist." Doch Fisher wurde nicht mehr gesund.

Fisher hatte immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. In einem Interview gab sie zu, während der Dreharbeiten zum "Star-Wars"-Film "Das Imperium schlägt zurück" unter Drogeneinfluss gestanden zu sein. "Wir haben am Set von 'Imperium' Kokain genommen", sagte die 53-Jährige im Jahr 2010 der australischen Nachrichtenagentur AAP. "Dabei mochte ich Koks nicht einmal besonders, es war nur eine Möglichkeit, high zu werden." "Das Imperium schlägt zurück" aus dem Jahr 1980 ist der zweite Teil der "Star-Wars"-Trilogie.

Dass sie als Tochter des Musical-Stars Debbie Reynolds und des Schlagersängers Eddie Fisher von klein auf mit der Glitzerwelt Hollywoods in Berührung kam, wertet Fisher nicht als Grund für ihre Drogenprobleme. "Es war immer meine eigene Verantwortung", sagte sie. "Wenn Hollywood schuld wäre, wären wir alle Drogensüchtige." Sie habe nach und nach bemerkt, dass sie "etwas mehr Drogen als andere Leute" genommen und ihre Kontrolle darüber verloren habe. "Wenn ich süchtig nach Alkohol gewesen wäre, wäre ich jetzt tot, weil man den überall kaufen kann", sagte Fisher.

Medien zufolge hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom-Fernsehserie "Catastrophe" beendet. 2015 war Fisher in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" nochmals in ihre berühmte Rolle als - inzwischen stark gealterte - Prinzessin Leia geschlüpft.