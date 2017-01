Textversion

04.01.2017 | 11:11 | (DiePresse.com)

Bei einem geplanten "Batman"-Film soll Ben Affleck die Hauptrolle spielen und außerdem Regie führen. Doch der Hollywood-Star wartet auf ein gutes Drehbuch.

Die geplante "Batman"-Verfilmung mit Ben Affleck als Hauptdarsteller und Regisseur ist doch noch nicht auf Schiene: Er müsse ganz von der Geschichte überzeugt sein, um sie auch zu inszenieren, sagte Affleck dem britischen "Guardian". Das fertige Drehbuch liege noch nicht vor.

"Variety" zufolge hatte der 44-Jährige im Dezember noch zuversichtlich gewirkt und gesagt, dass er sich auf das Projekt sehr freue. Im vorigen Juli hatte das Studio Warner Bros. den Oscar-Preisträger als Star des geplanten Solofilms rund um die Comic-Fledermaus vorgestellt.

Joe Manganiello spielt Deathstroke

Joe Manganiello soll die Figur Deathstroke spielen. Deathstroke wurde erstmals 1980 im DC-Comics-Universum vorgestellt, heißt eigentlich Slade Wilson und ist ein talentierter Auftragsmörder mit übermenschlichen Kräften. Laut dem "Hollywood Reporter" war Manganiello zuvor bereits für die Rolle des Superman und später als Batman in Betracht gezogen worden - stattdessen erhielten bekanntermaßen Henry Cavill und Ben Affleck die Zusage.

Heuer kommt Affleck wieder als Batman ins Kino

Affleck war 2016 als Batman-Darsteller in "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen. Auch in "Justice League" (Kinostart November 2017) spielt er an der Seite von Superman und Wonder Woman erneut den Helden im Fledermauskostüm.

Mit dem Thriller "Live by Night" kommt am 3. Februar Afflecks vierte Regiearbeit in Österreichs Kinos. Dem Film werden Chancen auf den einen oder anderen Oscar bei der diesjährigen Verleihung am 26. Februar ausgerechnet.