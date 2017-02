Textversion

03.02.2017 | 15:26 | Andrey Arnold (DiePresse.com)

Das Kino liebt die Unterwelt – das zeigen nicht nur „Suburra“ und „Live by Night“, die gerade auf der Leinwand zu sehen sind. Die „Presse“ empfiehlt fünf außergewöhnliche Gangsterfilme aus dem Angebot der Streamingdienste.

Das Kino liebt das organisierte Verbrechen. Schon Erzählfilm-Pionier D. W. Griffith erkannte dessen Potenzial für spannende Leinwandgeschichten und etablierte in seinem Frühwerk „The Musketeers of Pig Alley“ (1912) die dramaturgischen Grundkonstanten des Gangstergenres. Seither hat es auf der ganzen Welt unzählige Filme hervorgebracht – denn so gut wie jedes Land hat seine eigene Mafia und ist auf eigentümliche Weise von ihr fasziniert.

An zwei aktuellen Kinostarts kann man das ganz gut verdeutlichen: Während sich der knallharte Rom-Thriller „Suburra“ – ganz in der Tradition seiner italienischen Vorbilder aus den Siebzigern – den unverbrüchlichen Verstrickungen von Kriminalität, Politik und Gesellschaft widmet, schildert Ben Afflecks vierte Regiearbeit „Live by Night“ das Schicksal eines amerikanischen Unterwelt-Aufsteigers und fragt (wie schon „Der Pate“) nach dem Preis des Erfolgs. Doch das sind nur zwei Facetten einer Filmgattung, die ebenso widersprüchlich ist wie ihre Inspirationsquelle. Die aktuellen „Presse“-Streaming-Tipps reisen um den Globus und präsentieren außergewöhnliche Mafia-Filme aus Dänemark, Italien, Indien und den USA. Zu sehen auf Netflix, Amazon und Co.

Goodfellas

Von Martin Scorsese, 1990

Auf Amazon, Netflix

„Seit ich denken kann, wollte ich Gangster werden“, verrät Henry Hill (Ray Liotta) am Anfang von „Goodfellas“. Und dann sehen wir ihm dabei zu, wie er sich diesen Traum erfüllt. Was in anderen Händen zur Klischee-Inventur verkommen wäre, beflügelte Martin Scorsese (der die Wise-Guy-Gefilde aus seiner Jugend kennt) zu einem der Mafiafilme schlechthin: Im atemlos-virtuosen Staffellauf durch New Yorker Verbrecherwelten stehen Gewaltausbrüche und Soßenrezepte widerspruchsfrei nebeneinander. Scorseses Haltung zwischen Abscheu, Faszination und Ironie bot einen willkommenen Gegenentwurf zum hohen Pathos des „Paten“ – und lieferte die Stilschablone für unzählige Nachahmer.

Pusher III

Von Nicolas Winding Refn, 2005

Auf Amazon, Flimmit

Ein Oberboss am Rande des Nervenzusammenbruchs: Milo (Zlatko Burić) schmeißt das Drogengeschäft in Kopenhagen, doch die albanische Konkurrenz rückt ihm zunehmend auf die Pelle. Dass er gerade auf Entzug ist und die Geburtstagsfeier seiner Tochter vorbereiten muss, scheint niemanden zu interessieren. Vor seinem internationalen Durchbruch mit „Drive“ drehte der Genre-Ästhet Nicolas Winding Refn eine sehenswerte Low-Budget-Thriller-Trilogie, die schräge Geschichten um diverse Antihelden aus der dänischen Unterwelt spinnt. Teil drei ist mit seiner Mischung aus Überforderungshumor, Suspense-Dramaturgie und Düsterpsychogramm unterhaltsam und unbehaglich zugleich.

Gomorrha – Reise in das Reich der Camorra

Von Matteo Garrone, 2008

Auf Amazon

2006 wirbelte der Autor und Journalist Roberto Saviano mit „Gomorrha“, seinem mutigen Exposé über die Machenschaften der neapolitanischen Mafia, ganz schön viel Staub auf. Zwei Jahre später schickte Matteo Garrone die kongeniale Verfilmung nach und präsentierte ein niederschmetterndes Sozialpanorama des süditalienischen Familienbandensumpfs. Fünf Handlungsstränge schildern eine Gesellschaft im Griff des Verbrechens – irgendwo zwischen Alptraum und Normalität, Handkamera-Naturalismus und Parabelhaftigkeit, aber völlig frei von handelsüblicher Glorifizierung. Der Erfolg des Films ebnete den Weg für die gleichnamige Serie (ab 2014), deren dritte Staffel gerade in Arbeit ist.

Gangs of Wasseypur

Von Anurag Kashyap, 2012

Auf Amazon

Seit einer ganzen Weile regen sich wieder rebellische Kräfte im indischen Kino. Jüngere Filmemacher stellen dem Oberflächenglanz Bollywoods ruppige Weltbilder und Bilderwelten entgegen. Einer von ihnen ist Anurag Kashyap, der es mit „Gangs of Wasseypur“ bis nach Cannes schaffte. Kein Wunder: Das zweiteilige, fünfstündige Hindi-Gangsterepos ist viel zu wuchtig, um keine Wellen zu schlagen – und wer Serien am Stück schaut, kann sich auch dafür Zeit nehmen.

On the Waterfront

Von Elia Kazan, 1954

Auf Netflix

„On the Waterfront“ ist kein Mafiafilm im engeren Sinne. Doch er erzählt einiges über die Wirkungsprinzipien organisierter Kriminalität und ihren Machterhalt durch die Komplizenschaft einer schweigenden Mehrheit. New Yorker Dockarbeiter schuften unter der Knute einer korrupten Gewerkschaft, ein harter Junge mit weichem Kern (Marlon Brando in einer Method-Acting-Glanzleistung) wagt Widerstand. Besonders eindringlich: Die rohe Schönheit der realen Drehorte.