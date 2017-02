Textversion

05.02.2017 | 19:07 | von Köksal Baltaci (Die Presse)

In seiner neuen Komödie spielt Henry Hübchen einen Ex-Agenten. Vorbild seiner Rolle sollte George Clooney sein, womit er „nicht viel anfangen konnte“.

Der Plot erinnert ein wenig an die Agentenkomödie „R.E.D. – Älter. Härter. Besser.“ mit Bruce Willis und John Malkovich. Oder auch an „Space Cowboys“ mit Clint Eastwood. Für Henry Hübchen, Hauptdarsteller von „Kundschafter des Friedens“ (Kinostart: 10. Februar), kein Problem, „denn verglichen wird ja immer“, sagt der deutsche Schauspieler im „Presse“-Gespräch. „Auch intern stellt man im Vorfeld Vergleiche an und überlegt, in welche Richtung der Film gehen soll, mein Vorbild sollte laut Regisseur George Clooney in ,Ocean's Eleven' sein, aber damit konnte ich nicht viel anfangen – außer, dass ich weiß, er sieht gut aus.“

Deutlich mehr habe er mit dem originellen Humor des Streifens anfangen können, mit der „Skurrilität“, wie Hübchen es nennt. „Das war die große Herausforderung bei diesem Film“, erzählt er. „Wie weit konnten wir in Sachen Ästhetik, Skurrilität und unerwartete Wendungen gehen, um noch glaubwürdig zu sein?“ Die Antwort: sehr weit. Aber nicht zu weit, denn der Film funktioniert und ist eine der kurzweiligsten deutschen Komödien der vergangenen Jahre – auch durch den Charme und Wortwitz der Hauptdarsteller rund um Hübchen.

Chance auf Revanche

Der 69-Jährige spielt einen ehemaligen Topspion (Jochen Falk) der DDR-Auslandsaufklärung, dessen Alltag 27 Jahre nach dem Mauerfall recht eintönig geworden ist. Bis ihn der ehemalige Erzfeind BND um Hilfe bittet. Falk wittert die Chance, eine offene Rechnung mit dem Westagenten Kern (Jürgen Prochnow) zu begleichen, und stimmt dem Einsatz zu.

Natürlich braucht er dazu sein altes Team, sodass dem BND nichts anderes übrig bleibt, als den Rest der sogenannten Kundschafter des Friedens zu reaktivieren – den verschrobenen Tüftler Jaecki (Michael Gwisdek), den windigen Logistiker Locke (Thomas Thieme) und den nicht mehr ganz taufrischen Romeo-Agenten Harry (Winfried Glatzeder). Widerwillig begleitet von der jungen BND-Agentin Paula (Antje Traue), wird die Rentnergruppe nach Katschekistan eingeschleust, wo die Intrigen inmitten der Action ihren Lauf nehmen.

Gereizt habe Hübchen vor allem die Grundidee des Films, betont der gebürtige Berliner. Obwohl er anfangs skeptisch angesichts der Realisierbarkeit der Geschichte gewesen sei. „Ich kenne das Drehbuch seit Jahren, anfangs war es so monströs ausgeführt, dass ich mich gefragt habe, wie man so einen Film voller Action für wenig Geld drehen soll“, sagt er. Aber es sei später mehrmals umgeschrieben und gekürzt worden, um die Finanzierung aufzustellen.

Grundsätzlich sei ihm der kommerzielle Erfolg seiner Filme „nicht überdimensional wichtig, aber auch nicht ganz unwichtig“, denn ohne Erfolg an der Kinokasse „kannst du deinen nächsten Film nicht drehen“. Bei „Kundschafter des Friedens“ sei er jedenfalls guter Dinge, da sich sein Geschmack mit dem des Publikums für gewöhnlich decke. Und er sei mit dem Ergebnis sehr glücklich. „Obwohl ich nie mit dem kompletten Film zufrieden bin, aber wenn es genügend Szenen gibt, die mir gefallen, reicht mir das. Und dann weiß ich, dass es auch den anderen so geht.“

Star der Berliner Theaterszene

Hübchen, der am 20. Februar 70 wird, ist seit Jahrzehnten ein Star der Berliner Theaterszene. Entscheidenden Einfluss auf seine Entwicklung hatte die Zusammenarbeit mit Regisseur Frank Castorf, unter dessen Regie er insbesondere an der Berliner Volksbühne nach 1989 enorme Erfolge feierte. Mit seiner Interpretation des „Polizeiruf 110“-Kommissars Törner und insbesondere 2004 in der Rolle des Pfiffikus Zucker in der schrillen Kinokomödie „Alles auf Zucker!“ hat er auch bundesweit eine außerordentliche Popularität erreicht.

Zahlreiche erfolgreiche TV- und Kinoproduktionen folgten. Allzu gern redet er darüber aber nicht. „Ich denke generell nicht zurück“, sagt er. Auch nicht anlässlich eines bevorstehenden runden Geburtstags. „Eher blicke ich in die Zukunft.“