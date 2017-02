Textversion

06.02.2017 | 11:53 | (DiePresse.com)

Das Drama "Sieben Minuten nach Mitternacht" räumt neun Goyas ab, der Preis in der Königskategorie ging aber an einen Thriller.

Das Drama "Un monstruo viene a verme" ("Sieben Minuten nach Mitternacht") von Juan Antonio Bayona ist der große Gewinner der Goyas: der Film räumte am Samstag in Madrid gleich neun der spanischen Filmpreise ab. Unter anderem wurde Bayona als bester Regisseur ausgezeichnet.

Die Geschichte des preisgekrönten Fantasy-Romans von Patrick Ness dreht sich um einen 13-jährigen Buben (Lewis MacDougall), der aus Sorge um seine krebskranke Mutter jede Nacht von Albträumen geplagt wird. In seiner Fantasiewelt erscheint ihm ein Monster, mit dem er eine seltsame Freundschaft entwickelt. der englische Originaltitel lautet "A Monster Calls". Österreich-Filmstart ist der 5. Mai.

In der Königskategorie Bester Film gewann jedoch der Thriller "Tarde para la ira" von Raul Arevalo.

Emma Suarez erhielt den Goya als beste Schauspielerin für ihre Leistung in Pedro Almodovars "Julieta" - und gewann auch in der Kategorie Beste Nebenrolle für ihr Spiel in "La propera pell". Bester Schauspieler wurde Roberto Alamo für seine Rolle in "Que Dios nos perdone".

Zum besten europäischen Film wurde Paul Verhoevens "Elle" mit Isabelle Huppert gekürt, der auch bei den Oscars nominiert ist.