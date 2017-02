Textversion

08.02.2017 | 09:21 | (DiePresse.com)

Der Schauspieler starb im Alter von 71 Jahren an Krebs. Hatch spielte Captain Apollo in der Kult-Serie "Kampfstern Galactica".

Der amerikanische Schauspieler Richard Hatch ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren an Krebs. Hatch wurde vor allem in der Rolle als Captain Apollo in der Kult-Serie "Kampfstern Galactica" (1978 - 1979) bekannt, für die er auch für einen Golden Globe nominiert wurde. Hatch war der einzige der Originalbesetzung, der auch im Remake in den 2000er Jahren - als Tom Zarek - mitspielte.

Richard Hatch wirkte in den 1970ern und 1980ern in einigen Serien mit, wie etwa "Hawaii Fünf-Null", "Die Waltons" und "Ein Trio mit vier Fäusten".