Textversion

15.02.2017 | 11:09 | (DiePresse.com)

Der "Boyhood"-Regisseur plant einen Film über den Betrüger John Brinkley, der sich als Arzt ausgab. Robert Downey Jr. ist auch Produzent.

"Boyhood"-Regisseur Richard Linklater holt nach dem Science-Fiction-Film "A Scanner Darkly - Der dunkle Schirm" erneut Hollywoodstar Robert Downey Jr. vor die Kamera. Dem "Hollywood Reporter" zufolge packen sie einen noch titellosen Film an, der die wahre Geschichte eines Betrügers erzählt. Vorlage ist der Podcast-Beitrag "Man of the People".

Darin geht es um den Amerikaner John Brinkley, der sich in den 1920er Jahren als Arzt ausgab und für seine zweifelhaften Methoden im eigenen Radiosender warb. Mit wachsender Berühmtheit geriet er ins Visier von Morris Fishbein, Herausgeber des Medizinblatts "American Medical Association", der dem Scharlatan nachstellte.

Welche Rolle Downey übernehmen soll, wurde zunächst nicht bekannt. Der "Iron Man"-Star ist auch als Produzent an Bord.