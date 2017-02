Textversion

Seit einigen Jahren boomen Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen – wie etwa „Boston“ über den Anschlag auf den Marathon in dieser Metropole vor vier Jahren. Über unsere Sehnsucht nach „True Storys“.

Am Ende von „Boston“, Peter Bergs Actiondrama über den Anschlag auf den Marathon der Massachusetts-Metropole im April 2013, steht ein TV-dokumentarischer Epilog: Rettungskräfte und Betroffene berichten von ihrer Erfahrung, trauern um die Toten und preisen den Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft. Und man fühlt mit – wie könnte man auch anders? Doch dieses Mitgefühl greift auf den vorgängigen Film über, verleiht ihm eine Aura von Wahrhaftigkeit, den Nimbus eines Dokuments und Denkmals. Und die Frage, ob er diese Wertschätzung wirklich verdient hat, rückt in den Hintergrund.

In letzter Zeit bedienen sich viele Hollywoodproduktionen mit Realitätssubstrat dieses Kunstgriffs: Bergs Ölbohrkatastrophenfilm „Deepwater Horizon“, Clint Eastwoods „Sully“, Mel Gibsons Kriegsepos „Hacksaw Ridge“ und das Heimkehrer-Biopic „Lion“. Sie alle nutzen abschließende Kurzporträts echter Menschen als Gütesiegel. Die Wahrheit, scheint es, steht im Kino hoch im Kurs.

"Panzerkreuzer Potemkin"

Das ist nicht ganz neu: Schon „Major Wilson's Last Stand“ (1899) berief sich auf rezente (Kriegs-)Ereignisse, um seine Attraktivität für das Publikum zu steigern. Sergei Eisensteins sowjetischer Avantgardeklassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ (1925) gerierte sich als ekstatisch-authentische Nacherzählung einer revolutionären Kriegsschiffmeuterei. Dem Horrorgenre diente das True-Story-Prädikat als Marketing-Gimmick – dass es im Fall von Kultfilmen wie „The Texas Chain Saw Massacre“ (1974) oder „The Blair Witch Project“ (1999) jeglicher Grundlage entbehrte, sorgte, wenn überhaupt, nur im Nachhinein für moderate Empörung. In den Neunzigern hat sich die Vorspanneinblendung „Beruhend auf wahren Begebenheiten“ schließlich als Standardauthentizitätsformel des Mainstreamkinos etabliert.

Flut an Alltagsheldenbiografien

Trotzdem scheint die jüngste Flut an „wahren“ Filmgeschichten das normale Maß zu übersteigen – nicht nur in den USA. Auch in europäischen Kinosälen reiht sich eine Künstler- oder Alltagsheldenbiografie an die nächste. Die einfachste Erklärung dieses Trends ist wohl auch die beste: Es geht um Wiedererkennungswert. Laufbildfassungen von bekannten Ereignissen oder Lebenswegen berühmter Persönlichkeiten funktionieren nach demselben Muster wie Bestselleradaptionen oder Comicverfilmungen. Sie machen Lust auf den Abgleich der eigenen Wahrnehmung mit der „offiziellen“ Version. Ob die „Harry Potter“-Filme ihren Vorlagen gerecht werden? Ob „The Program“ (2015) den Lance-Armstrong-Skandal auf den Punkt bringt? Die Motive dieser Fragen liegen nah beieinander.

Zudem kann man sich hier wie da in der Tabellierung von Detailtreue ergehen: Seiten wie www.historyvshollywood.com haben sich darauf spezialisiert, den Realitätsanspruch von True-Story-Filmen auf Herz und Nieren zu prüfen, Szene für Szene und Satz für Satz.

Die Geschichte soll mehr Gewicht bekommen

Die grundlegende Absurdität dieses Unterfangens sollte jedem klar sein – und ist es wahrscheinlich auch. Kaum ein Zuschauer wird die Handlung eines Spielfilms, wahre Begebenheit hin oder her, für bare Münze nehmen. Schon im Begriff True Story steckt ein Widerspruch: Jede Erzählung ist eine drastische Verknappung und Verdichtung der ungefilterten, holistischen Wahrheit, die eben nicht bloß „stranger than fiction“ ist, sondern auch ein ganzes Stück komplizierter.

Nichtsdestoweniger bekommt eine Geschichte mehr Gewicht, wenn man ihr den Wahrheitsaufkleber verpasst – weil es dann plötzlich um etwas geht, was bestritten werden kann, was geprüft werden muss. Gerade in der Blütezeit von Paranoia, Fake-Nachrichten und flächendeckendem Misstrauen gegen jede Art von Master-Narrativ übt solches großen Reiz aus. Wenn sich die Realität in eine Fiktion verwandelt, soll wenigstens die Fiktion real sein.

Übermenschliche Leistungen

Genau das machen sich „Dokubuster“ wie „Boston“ zunutze – und sichern sich mit ihren beweiskräftigen Schlusskapiteln gegen Kritik ab. Wie soll man auch ein reale Tragödie kritisieren, die Würdigung ihrer Helden, Opfer und Überlebenden in den Schmutz ziehen? Nur: „Boston“ erzählt weniger von diesen Menschen als vielmehr von den übermenschlichen Leistungen eines fiktiven Supercops (Mark Wahlberg), der stets zur rechten Zeit am rechten Ort und nie um eine rettende Idee verlegen ist. Zu den Authentizitätsmarkern (Handkameraästhetik, großer Rechercheaufwand), die der stellenweise durchaus unterhaltsame Film stolz vor sich herträgt, steht das in krassem Widerspruch. Auch seine populistisch-nationalistische Ideologie (im Original heißt er „Patriots Day“ – wie der Staatsfeiertag, an dem die Anschläge stattfanden) wähnt sich unter dem Denkmaldeckmantel über jeden Zweifel erhaben.

All das steht in Einklang mit einer Grundtendenz des Gegenwartskinos – und zeitgenössischer Popkultur im Allgemeinen. Die Frage nach korrekter Repräsentation – bei „liberalen“ Themen ebenso wie bei „konservativen“ – überschattet zunehmend alle anderen Belange. Dabei war die siebte Kunst seit jeher ein Hort für Rätsel, Wunder, Träume, und diese entziehen sich bekanntlich den gängigen Deutungsmethoden der Wirklichkeit. Dieser Hort darf nicht verloren gehen, doch True Stories werden ihn nicht retten. Was es dafür braucht, ist das Gegenteil: mehr falsche Geschichten.